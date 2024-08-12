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Paris Olimpiyatları ile cimnastik zirvede - Zafer Özhabeş

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Her spor dalı güzel ve değerli ama olimpiyatlarda bazı branşlar bir başka güzeldir. Örneğin seyir yönü dünyada kıyametleri koparan futbol, olimpiyatlarda ilgi görmezken özellikle cimnastik, atletizm, yüzme gözde sporlardır. 1976’da tam puan alan Nadia Comaneci’den bu yana cimnastik, olimpiyatların ilgi odağı oldu. Dünyanın en iyi cimnastikçileri, insanların yüreğini hoplatan müthiş akrobatik becerileriyle, inceliği ve estetiğiyle mükemmeli yaratırken Paris 2024 bu branşı zevkle izlenen bir spor dalı olarak zirveye taşıdı. 

Heyecanın ve çekişmenin dorukta olduğu Paris’teki yarışmalarda ilginç gelişmeler yaşandı. Alet finallerinde, kazama hırsı ve madalya isteği, riskleri çok yükseltti. Teknik kapasiteler ve akrobasi en üst seviyelere çıkarıldı ama faturası çok yüksek oldu. Ve kaçınılmaz sonuç, hata üstüne hata, düşen düşene... Erkekler barfiks finallerinde inanılmaz uçuşlar, el bırakışlı hareketler, yüksek riskler, çok büyük izlenme heyecanı yarattı. Ancak sekiz sporcunun katıldığı final yarışmasında altı cimnastikçi düştü veya ayakta kalamadı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Daiki Hashimoto’dan yine aynı kariyere sahip ABD’li Simone Biles’a kadar hepsi düştü, görülmüş şey değil! Kadınlarda Simone Biles’ın çok tedirgin bir yarışma çıkardığı gözlerden kaçmadı. Alet finallerindeki beklenmeyen kayıplarına rağmen bireysel sıralamada altın madalyanın sahibi oldu. Yine ilginç bir durum kadınlar denge aletinde yaşandı. Serilerini sunarken düşen Biles dahil ünlüler, hiç hesapta yokken İtalyan cimnastikçi Alice D’Amato’ya altın madalyayı adeta hediye ettiler. O da bu işe çok ama çok sevindi. Yarışmaları takip eden basın mensuplarının denge aletine çok yakın konumlandırılmaları dikkatlerini dağıtmış ve düşmelerine neden olmuş olabilir. Sonuçta denge aletinin eni beş santim, yoksa bu kadar düşme normal değil, naçizane bir görüş...

SPOR, SİYASETE MALZEME OLMAMALI

Kadınlarda beklendiği gibi ABD takımı altın madalya kazandı; İtalya 2., Brezilya güzel bir çıkış yakalayarak 3. oldu. Brezilyalı Rebeca Andrade; sakin, sempatik ve teknik becerileriyle çok dikkat çekti. Yer aletinde birinci, genel tasnifte olimpiyat ikincisi olarak dereceleri en çok hak eden sporcu oldu. Uluslararası Cimnastik Federasyonu’na önerim, sporcular alet finallerinde, finale kaldıkları notlar dikkate alınmadan eşit puanla yarışsınlar. Alet finallerinde heyecan, eminim çok daha fazla olacaktır.

BİZİM İÇİN BAŞARI

80’li yılların mekanik bebekleri, Nadia Comaneci’li Rumen takımı artık yok. Enteresan olan taraf, Comaneci politik nedenlerle ABD’ye gidince, ABD cimnastiği patlama yaptı ama Rumen takımı çöktü. Dramatik bir sonuç... Kendi ülkelerinde olmasına rağmen gözlerimiz Fransız cimnastikçileri aradı ama sanırım kotayı aşamamışlar. Dünya cimnastiğinin lokomotifi olan Ruslar, olimpiyatlarda yine yoktu. Ukrayna savaşı nedeniyle Olimpiyat Komitesi’nin bu kısıtlama kararı, İsrail için niye yok? Al sana çifte standart! Gerekçe ne olursa olsun spor siyasete malzeme olmamalı.

Bizim cimnastikçilerimize gelince, olimpiyatlardan elimiz boş dönsek de geçmiş yıllara oranla, gelinen nokta itibarıyla her şey çok farklı. Takım halinde olimpiyat kotası almak büyük bir başarıdır. Hatta iki alette finale kalmak ise daha da büyük bir başarıdır. Ancak olimpiyatlar çok başka bir âlemdir unutmamak lazım. Bir sonraki olimpiyatlarda Los Angeles’ta buluşmak üzere...


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