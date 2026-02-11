Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsun’dan mutlu döndü. BordoMavililerin, sergilediği iyi oyun ve üst düzey mücadelesi bu renklere gönül verenlerin F.Bahçe maçı için umutlarını tazeledi. Rakipleri üst düzey transferlerle güçlerine güç katarken Trabzonspor ise yöremizde sıkça kullanılan “Sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin” sözünü yaşadı. Karadeniz Fırtınası’nın zirve mücadelesinde yarıştığı G.Saray’da gol atan Osimhen çıkıyor Icardi giriyor. F.Bahçe’de de aynı güç gösterisi devam ediyor. Talisca gibi üstün yetenekli futbolcu yeri geldiğinde hamle oyuncusu olarak kullanılabiliyor. Yetmedi bu ara transferde en üst makamca ödüllendirildiler.

Trabzonspor ise Savic’in sakatlığı nedeniyle Batagov’a bir partner olarak Nwaiwu’yu aldı. Nwakaeme’nin bu sezon veda hazırlıklarına karşılık Mustafa Eskihellaç sol kanada monte edilirken beke de Lovik alındı. Trabzonspor hücum hattına Konyaspor’dan Umut’la takviye yaptı. Yönetim ve teknik kadro, yeniden yapılanma ve gençleştirmeyi akıllı bir kadro mühendisliğiyle yapıyor. Geleceğin Trabzonspor’u adına yakışır bu çalışmalarında başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Fatih Tekke’nin hakkını teslim etmek gerekiyor.

Geçen sezondan bugüne kalede Onana ile başlayan değişim ve bu gelinen noktadaki başarıda kalanları saymak daha kolay gibi. Onuachu’nun kaptan olarak takımı sahiplenme duygusu, Muçi, Zubkov, Oulai, Batagov ve tüm oyuncular tarafından yanıt buluyor. Bunu sahada görmek gelecekte daha da iyi bir Trabzonspor umudunu artırıyor. Trabzonspor ve Trabzonspor’a gönül verenler bu hafta sonu Trabzon’da oynanacak Fenerbahçe derbisini merakla bekliyor. Sadece maçın konuşulduğu bir karşılaşma olması dileğiyle...