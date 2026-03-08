Beşiktaş’ın yeni oyuncuları derbinin ağırlığı altında ezilmiş gibi başlıyorlar oyuna. Çok telaşlılar. Rakibin hafif presini bile kıramıyorlar. Galatasaray ağır oynuyor ama topu aldıklarında uyumlular. Ve Beşiktaş kaptırılan bir topla kolay bir gol yiyor. Şu da var: Hakemler Galatasaray’ın rakiplerine gösterdikleri kolay kartları Galatasaray’a gösteremiyorlar. Osimhen’in düdükten çok sonra topa vurması ve kırmızıyı görmemesi skandal mesela. Sane’nin Asllani’ye kırmızılık hareketi sarı ile geçiştirilmesi de. Ve o Sane sonra asist yapıyor. Ne ki Sane 2. kez affedilmeyince Galatasaray 10 kişi kalıyor. Aslında Kartal 2. yarı savunmayı ileri çıkarıyor, yerden oynuyor ve etkili oluyor. Pozisyonlar da buluyor. Ama skor değişmiyor