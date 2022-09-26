6’lı masada ne oluyor?

26 Eylül 2022 Pazartesi

Çok kısa yanıt: CHP dışındaki partiler adaylık sonrasına, dahası seçim sonrasına odaklandı: Bizim kurulacak iktidarda payımız ve etkimiz ne kadar olacak?

Hayır, şunu yabana atmıyorum: Şüphesiz ki kesin seçilecek bir cumhurbaşkanı adayı hepsi için çok önemli.

Ülke için de...

Kılıçdaroğlu’nun kapsayıcılığı giderek büyüyor. Desteği yükselişte. Aylardır gösterdiği yüksek performans, kendisini adaylık sahnesinde giderek yalnız bırakıyor. Kimse ciddi bir ikinci ismi öne sürmüyor.

Son İzmir’deki açıklamasından sonra adaylığı kesin aydınlandı.

Henüz 6’lı masadaki diğer liderlerin ağızlarındaki fermuarların kapalı olması önemli değil. Bir söz verdiler ve adaylık masadan açıklanacak.

Meral Hanım, Kılıçdaroğlu hakkında son söylediği, “Kendisinden 15 milletvekili istedim ve verdi, bunu asla unutmayacağım, ailesi benim sülaleme emanet” biçimindeki sözleriyle, aslında ağzındaki fermuarı farklı açan tek lider oldu. İYİ Parti’nin ihtiyacı olan 15 milletvekilini CHP’den ödünç alması, siyaset tarihinin en büyük, belki de bir daha rastlanamayacak büyük olaylarından biridir. Mimarı Kemal Bey’dir.

BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Masadaki beş partinin de birleştirici gücün Kılıçdaroğlu olduğu konusunda bir şüphesi bence yok. Seçimi kazanırsa masa, büyük bir uzlaşma, uyum ve özveriyle ülkeyi yönetecek ve başarılara imza atılmasını sağlayacak liderin Kılıçdaroğlu olduğunu da biliyorlar.

Siyaset bilmezler, siyaset okumazlar, hâlâ Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, kazanamaz gibi anlamsız iddialarda bulunuyor. Bu iddialar, aslında Kemal Bey’e karşı duruşlarının 10 paralık gerekçesidir.

Hep yazdım, bir iktidarın yıkılma gerekçeleri oluşmadan, değil CHP, 15 parti de bir olsa, seçimi kazanamaz. Çünkü AKP-RTE gücün doruğundaydı, su gibi para akıyor, yaratılıyor ve harcanıyordu. Bu kadar basit bir öykü.

YAŞANAN İKİ OLAY

Bugün iki olay yaşanıyor: İlki, RTE’nin ülkede kurduğu büyük saadet zincirinin çökmesi ve ülkeyi çökertmesi. Müthiş bir enflasyon ve yoksullaşma ile millet ve ülke darmadağın oldu. Hâlâ sanıyorlar ki RTE bütün bunlara rağmen seçilir... Hele Kılıçdaroğlu aday olursa haydi haydi seçilir.

Siyaset dışı, aptalca bir bakış.

İkincisi, eski seçimlerde CHP tek başınaydı. Dorukta olan bir AKP’den fazla oy alması zaten mümkün değildi. “9 seçim kaybetti” zırvası, kasıtlı olarak ileri sürülüyor. Şimdi ise milletin birleşik gücü sahada. Bu güç, yerel seçimlerde neler yapabileceğini kanıtladı.

Bu kanıtlar hele, büyük iflastan önceydi.

Millet İttifakı eğer büyük hırsızlık ve yasadışılık olmazsa (seçim kurulları AKP’nin kesme, biçme, doğrama makinesi olarak çalışmazsa! Çalışırsa seçimin zerre meşruiyeti kalmaz ve ülke büyük bir kaosa sürüklenir, bunun da hesabını verir sorumlular...) büyük bir farkla seçimi alacaktır.

‘MİLLET’ İKTİDARA GELECEK

Yazının başında dedik ki 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nu işaret eder. Kemal Bey de onlara aslında bu kararlarında yardımcı oluyor.

Kimse bu masayı dağıtmaz, masadan ayrılmaz. Bunu yapmaya kalkışan yalnız kalır ve silinir.

Hiçbir muhalif partinin ülkenin bir beş yıl daha tek adamın keyfi rejimine, giderek artan otoriterliğine ve otokratlığına, devletin, ülkenin değil partinin devleti olmasına, soyguna ve talana, yoksulluğun ve eşitsizliğin artmasına tahammülü yok.

Ülkenin de milletin de.. Rejim de değişecek, iktidar da!

Hepsi için iktidara gelmelerinin tam zamanı.

Kılıçdaroğlu’nun masadan aday olarak ilan edilmesine şunun şurasında iki ay var.

Bu süre içinde arka planda yaşanmakta olanlar, kurulacak iktidarda nasıl daha çok etkin olabilirim, mücadelesidir. Adaylığa onayı bunun için kullandıklarına ilişkin bir kanaatim var. Umarım yanlıştır.

Yarın, sürdüreceğim.