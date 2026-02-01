Evet sömürgecilik, hegemonya, askeri darbeler, eşitsizlikler, sürekli yoksullar aleyhine çalışan dünya ticareti vb. Ama dünya bu kadar açık seçik, emperyalizmin haydut yüzünü görmemişti. Hep demokrasi, insan hakları, barış, özgürlük vb. gibi maskelerin altında bir dünya sömürü düzeni işliyordu.

Şimdi, dünya egemenliğini kaybetmenin arifesinde ABD’de en gerici güçlerin lideri sahneye çıktı ve bütün maskelerini yırttı attı.

ŞU İŞLERE BAKIN

Güney Kore, Çin ile anlaşma mı yaptı? O anında sahnede ve bedel ödetiyor sözde müttefikine, gümrük vergilerine bir yüzde 10 daha ekliyor.

Kanada, ABD’nin talimatları dışına çıkmazdı. ABD’nin rekabet edemeyince ülkeden kovduğu Huawei patronunun kızı Kanada’da tutuklanmıştı. O kadar bağımlıydı yani. Trump’ın ortalığa saçılması, Kanada’yı ilhak etmek istemesi, Grönland’ı işgalle tehdit etmesi ve koyduğu ağır gümrük vergileri sonunda, Kanada başbakanı Davos’ta müthiş bir konuşma yaptı ve geç de olsa var olabilmek için tüm orta ölçekli ülkeleri bir olmaya, dayanışmaya çağırdı.

Sonra Çin’e uçtu ve çok kapsamlı ticari ve ekonomik anlaşma imzaladı. Peki Trump ne yaptı? Kanada’nın gümrük vergilerini yüzde 100’e çıkartacağını ilan etti.

Irak’a yeniden Maliki aday gösterilince sana yardımı kesiyorum, sürüneceksin dedi.

Venezuela’nın petrollerine el koyuyor, o petrolleri ben satacağım, paraları bir Katar hesabında toplanacak oradan bana gelecek, Venezuela’nın millileştirdiği petrol sahalarından alacaklarımızı keseceğiz, polis-devlet memuru gibi düzen sağlayıcı güçlerin maaşlarını ödemeleri için Venezuela’ya gereken paraları aktaracağız.

Adam tam çökmüş. Haydutluğun daniskası. Ali kıran baş kesen.

İRAN’A YENİDEN SALDIRI

Bütün Arap ülkeleri, İran ile olan anlaşmazlıklarını bir kenara iterek Trump’ı durdurmaya çalışıyor. Çünkü İran’a diz çöktürürse Arap ülkeleri üzerindeki baskı da artar. Türkiye de sonunda İran’a saldırılmasına karşı olduğunu söyledi.

Takacak mı? 12 günlük saldırı sonrası çoktan planlanmış bir ikinci savaş. İran’daki protesto eylemlerine karşı rejimin acımasızca katliamlarına olan büyük tepkilerden fırsat yaratarak sanki meşru imiş gibi, son zamanların en büyük askeri yığınaklarından birini İran’a saldırı için hazırladı.

Saldırının arka planında tabii ki İsrail de var.

Saldırıdan hazırlığından önce, dikkat çekerim, hızlı bir şekilde Suriye üzerinde tam kontrol kurdu. İran’a yolu açtı.

DÜŞÜŞ HIZLANIR

İran’a saldırırsa ABD ve Trump’ın düşüşü hızlanacak.

Dünya yeni bir saflaşma aşamasında, bu saflaşma başladı.

Tüm dünya bu kez Trump’a rağmen yeni bir düzen arayışında. ABD’ye olan bağımlılıklarını azaltma peşinde. Yeni ticari ortaklıklar kuruluyor. AB Hindistan’la anlaşma yapıyor. Kanada hakeza...

Dünyanın en büyük tüketim pazarlarına olan bağımlılıklarını azalttıkları ölçüde emperyalist şantajı boşa çıkartacaklardır. Ara geçiş dönemlerinde sıkıntılar olacaktır.

Trump bombalı silahlı siyaset yapıyor. Şantaj bir nolu silahı.

YENİ GÜVENCE ARAYIŞLARI

Fakat ülkeler arasında yeni güvence arayışı da var. Saldırganlıklardan korunmanın en iyi yönteminin atom bombasına sahip olmak anlayışını da pekiştirebilir.

Nitekim Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında gündeme gelen askeri işbirliğine bakınca Pakistan cehennemin dibinde demeden önce, Pakistan’ın atom gücüne sahip olduğu gerçeğini hatırlatırım.

Bu konuyu yarın deşeceğim, bir de İran çökerse...