Şüphesiz bir siyasetçi koşullara göre fikir değiştirebilir ve partisinden ayrılabilir.

Ama bunu durup dururken, ortada fol yok yumurta yokken yaptığında, hey nereye, ne oldu soruları sökün eder. Saf değiştirmeye makul nedenler göstermek zorundadır. Gösteremezse veya sudan bahaneler ileri sürerse ahlakı, karakteri, dahası parası, hesabı dahil her şeyi didik didik edilir.

İstifa sorunludur. Çünkü ait olduğun siyasi parti bir iktidar mücadelesi veriyor ve güçlerini buna göre oluşturuyor. Belediye başkanı, milletvekili yapıyor. Belediye başkanı olarak aldığın yüz binlerce oy büyük çoğunluk olarak partiye aittir.

HUKUKİ SORUN YOK MU

Partiye gönül vermiş ve partiyi iktidarda görmek isteyen seçmenlerin, oylarının hırsız gibi alınıp götürülmesine şüphesiz büyük tepkisi olur ama burada çok derin bir ahlaki sorun ortaya çıkar.

Sadece siyasi ahlak konusu değil, bence burada hiç tartışılmayan hukuki bir sorun da doğmaktadır.

Bu, seçim sandığındaki oyların çalınarak başka bir partiye verilmesine benzer bir hukuki sorundur bence. Biri cezaya tabiidir, diğeri ise normal karşılanır ve sadece ahlaki bir zafiyet olarak görülür.

KOŞULLAR ÖNEMLİ

Başa dönelim, dedik ki partisaf değiştirebilir, koşullar önemli. Mesela partisi önemli bir ideolojiksiyasi sapma yaşamaktadır. Yepyeni siyasi koşullar ortaya çıkmış, mesela dış politikada, ulusal değerlerde, ülkenin birliğinde vb. üye olduğu ve seçildiği dönemdeki koşullardan büyük dönüşüm gerçekleşmiştir ve kendini resmen ayırırsın.

Özellikle parlamentoda milletvekilleri için geçerli görünüyor olsa da bir belediye başkanı da partisinden ayrılabilir, kendisini seçenlere geniş bir açıklama yapar, hatta onlarla toplantı düzenler kararını tartışmaya açar, onaylarını alır... Ve burada dikkat: Başka bir partiye geçmez bağımsız olarak görevini sürdürür.

Arada sırada tartışılan başka bir nokta da partisinden istifa ederse, başkanlıktan da istifa etmesi gerektiğidir.

Bence bunu şimdiye kadar uygulayan seçilmiş bir belediye başkanı var mı, bilmiyorum.

BEN KRALIM!

Bu tür belediye başkanları ali kıran baş kesen, kimseye bir manevi borcu yoktur, sorumluluk duymaz, aldığı mazbatayı kendi öz malı gibi görür, yalan üzerine yalan iler sürer.

Mesela güncel olayımızda, bir aydır parti değiştirecek, hakkında 5 soruşturma dosyası hazırlandı haberleri dolaşan, önce MHP kökenli sonra İYİ Parti Ankara il yöneticiliği yapmış, Mansur Bey’in onayı ve CHP’nin büyük kampanyası ile belediye başkanı seçilmiş ismi lazım değil birinin yol açtığı skandal. Alışılmış, tipik, örneğini sık gördüğümüz siyasi ahlak eksikliğinin son örneği sıradan bir insan.

KÜFÜR MESELESİ

Özgür Özel’e önce bir hırsızlığım yok, partimdeyim diyor, sonra ise başkan bana küfretti bu nedenle ayrılıyorum bahanesi... Ve arkasından vatan millet sakarya kutsal ö.b. lafları sökün ediyor. Yahu zaten kapıları çalıp duruyorsun be adam... Özgür Bey küfretmedim ama parti değiştireceği kesinleşince hırsızlığına şimdi inandım, defol git demiş.

Bence iyi demiş.

Küfrü de hak edenler var... Millete kulak verin bakın neler işiteceksiniz...

***

AKP’nin CHP kuşatmasının bir sonucudur yaşadıklarımız. CHP bu kişinin varsa yolsuzluklarının da peşine düşmeli ve açıklamalı.

Ve ilk iktidar değişikliğinde, bu parti değişimine makul bir hukuki çözüm bulunmalı.

Çünkü bu tipler siyasetten nefret ettiriyor halkı...

Erdemi, ahlakı savunacak ve namuslu siyaset ve siyasetçinin onurunu koruyacak bir madde...