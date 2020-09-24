İYİ Parti, yeni siyasi ortaklıklara ve gelişmelere gebe

24 Eylül 2020 Perşembe

İYİ Parti kurultayında ilginç olaylar oldu. Merkez sağdan İYİ Parti’de politika yapan siyasilerin önemli isimleri genel idare kuruluna seçilmediler. Ana hatlarıyla kurultay sonuçlarıyla ilgili, yakın geleceğe yansıyabilecek durumlar üzerine tartışmaya açık siyasi değerlendirmelerim şöyle:

1- İYİ Parti merkez sağ açılımına sanki son veriyor gibi. Bu çizginin düzgün isimlerinden bazıları, başta Aytun Çıray, yönetimin dışına itildi. Oysa Aytun Bey, İYİ Parti’de başlı başına merkez sağı temsil eden ve İYİ Parti’ye güçlü bir içerik kazandıran isimdi.

2- Aynı zamanda bu kez yine düzgün, bilinçli, akılcı ülkücü-milliyetçi kanattan Ümit Özdağ da çizildi.

3- Partinin teşkilatlanmasından sorumlu Koray Aydın. Yorumlara baktığımda bu gelişmelerden ve “temizlikten” sorumlu gösteriliyor. İYİ Parti’den bir politikacının yorumu: “Delegeler değiştirildi ve yerlerine önemli ölçüde kendilerine denileni yapacak insanlar getirildi.”

4- Koray Bey’in geldiği yer, otoriter parti siyasetinin tipik örneği MHP. Siyasetin yapılış biçimini de öğrendiği yer orası. Parti teşkilatını istediği gibi yönlendirme özelliğine fazlasıyla sahip. Parti örgütü ve tabanında MHP’den kopan ülkücüler epey var. Aydın’ın disiplinine epey uyan bir örgüt yapısından bahsedilebilir. Dolayısıyla önlerine konan “seçilmeyecekler” listesine önemli oranda uydukları da görülüyor.

Tasfiye parti için mi, liderlik için mi?

5- Ümit Özdağ ve Koray Aydın, MHP’de liderliğe de soyunan isimler, Meral Hanım üzerinde uzlaşı ile kanatlarda yerlerini aldılar. Aytun Bey de performansıyla İYİ Parti’nin gözde isimlerinden. CHP’den bile İYİ Parti’ye oy taşıyan isim. Merkez sağ ve CHP’den Koray Aydın’a ağzıyla kuş tutsa oy akmaz.

Peki, bu tasfiye, liderlik yarışında bir rakip temizleme işi mi? Yarın da sıra kuşatılan Meral Hanım’a kadar uzanacak?

Yoksa arka planda başka politik hesaplar mı yatıyor?

Ne gibi hesaplar?

Evet, bunu soruyorsunuz. Mesela,

1) Partide MHP tabanının da ilgisini çekecek bir değişimle, MHP ile bir hesaplaşmaya gitme ve MHP’yi epey yutma hesabı mı var? İYİ Parti’ye büyüme yolu olarak MHP ve seçmenini gösteren bir yeni siyaset?! Ohoo bu çok iyimser bir bakış derseniz, o zaman buyurun daha gerçekçi bir yoruma:

2) Kurultay öncesi iki gelişmeye dikkatinizi çekeyim. Önce Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e “evine dön” çağrısı yaptı. 5 Ağustos. İYİ Parti Kurultayı belli. Arkasından Erdoğan bu çağrıyı çok olumlu karşıladı ve “Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir... Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir” dedi.

3) Bu çağrılar, AKP-MHP’nin önümüzdeki seçimlerde iktidara gelme olasılığının zayıflaması üzerine yapılıyor. Cumhurcular, şimdiden karşı tarafı dağıtma ve ittifaklarını güçlendirecek politikalara derinden giriştiler. Sonuç alıncaya kadar her şeyi deneyecekler.

4) Koray Aydın, bir ayağı MHP’de diğeri İYİ Parti’de ise İYİ Parti içindeki bu siyasi tasfiyenin, o zaman hükümet ve MHP ile ilişkiler konusunda bir anlamı, karşılığı olabilir.

5) İYİ Parti içindeki bu tasfiyenin Meral Akşener’in bilgisi dışında gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Liste seçimi ve isim çizmelerinden habersizdir demek doğru olamaz. Meral Hanım kaçın kurası ve parti teşkilatını Aydın’a teslim eden de kendisi.

Gelelim sonuca

1) Bir yıl içinde İYİ Parti’deki yeni yönelimlerin sonuçlarını görebiliriz. MHP - RTE iktidarı ile flört ve merkez sağı boşaltma. Her ne kadar Meral Hanım ayak diretiyor görünse de.. Olur mu?!

2) Bu durumda merkez sağda hızla mesela Ali Babacan gibi politikacılar yükselebilir.

Yani Cumhur ve Millet ittifaklarında önemli değişimlere gebe bir sürece girdiğimizi şimdiden düşünelim. Zorlamalar diz boyu olacak.