Ulan ahlaksız Berlusconi

18 Kasım 2022 Cuma

AKP iktidara gelmeden önce her bakımdan sefalet yaşayan ve durmadan ad değiştiren Yeniakit (Akit, Vakit, vb.) şimdilerde “Yeniakit Publisher” olmuş, televizyon kanalı bile var, galiba bir de görkemli bir binası... Anlaşılan AKP “Yürü ya kulum!” demiş yanaşmaya...

İnternette gördüm, aşağıda okuyacağınız haberin künyesinde şunlar yazıyor: “Yeniakit Publisher, 2022/10/02, 23.19.00 - Akit TV Canlı Yayın.”

Yani bu yazının başlığını ben yazmadım, kaynakta var! Şimdi şu kıssasından hisse (!) çıkaracağımız şenlikli haberi okuyalım:

[İşte laikçilerin özendiği “çağdaş” Batı’nın rezillikleri: Sevgilisini bakın hangi makamlara getirdi!

Batı’nın rezillikleri bitmek bilmiyor. 85 yaşındaki İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, 32 yaşındaki gayri meşru ilişki yaşadığı sevgilisini önce genel başkan yardımcısı, ardından milletvekili ve savunma komisyonu sekreteri yaptı.

Laikçi zihniyetin özendiği Batı’nın rezillikleri mide bulandırıyor.

Son olarak uçkur düşkünlüğüyle bilinen İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin, üç yıldır gayri meşru bir şekilde birlikte yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda “nikâhsız düğün” yaptığı 32 yaşındaki Marta Fascina’ya vermediği makam kalmadığı öğrenildi.

Üç yıldır gayri meşru ilişki yaşadığı Fascina’ya makamları önüne seren Berlusconi, sevgilisini önce partisi Forza İtalya Partisi’ne genel başkan yaptı, ardından milletvekilliğine ve savunma komisyonu sekreterliğine getirdi.

Berlusconi ile Marta Fascina arasındaki yaş farkı da şaşırtıyor. 85 yaşındaki Berlusconi ile 32 yaşındaki Fascina’nın arasında 53 yaş fark var.

Berlusconi’nin son evliliği reşit olmayan kızlarla görüştüğü için bitmiş.

İki evlilik yapan beş çocuk babası Berlusconi’nin son evliliği, reşit olmayan kızlarla görüşmesi gibi şikâyetlerde bulunan Veronica Lario’nun boşanma davası açmasıyla son bulmuştu.]

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Haberi okuyunca katıla katıla güldüm. Güldüm ama kim olduklarını bilmediğim laikçilere acıdım. Bu laikçiler meğer “Çağdaş Batı”nın rezilliklerine özeniyormuş. Hayır hayır, daha doğrusu bu laikçilerin özendiği Çağdaş Batı’da siyasetçilerin tamamı rezilane yaşamaktaymış ki örnek olarak Signor Silvio Berlusconi verilmekte. Bu 85 yaşındaki ırz düşmanı rezil herif kilisede diz çöküp günah çıkartacağına “garı gancık” peşinde koşmakta imiş. Herif 85, kapatması gancık 32 yaşında, aradaki fark 53. Osmanlı döneminde 15’indeki tazeleri 80’lik vezirlerin 85’lik sadrazamların koynuna sokarlardı. Osmanlı’nın afrodizyak formülleri meşhurdur muhterem okurlar. Günümüzde viagra gibi yapay haplar var ama Osmanlı’nınki doğal, yutanı zincir zapt etmezdi! Anlaşılan Signor Berlusconi’nin hususi tabibleri Osmanlı formülünü bulmuş.

Bu Akitçileri beni sürmanşet yaptıkları dönemlerden tanırım. Yazımı sünnet edip “Bakın ateist Özdemir’i nasıl öfeledik!” diye kostaklanırlardı. Haa, Berlusconi’nin adı Marta Fascina olan “aftosu” yani “oynaşı” Roma ve İtalya’nın en muteber üniversitesi Sapienza’da edebiyat ve felsefe okumuş. Bilirim, çok iyi üniversitedir! Haspanın fingirdekliğinin nedeni belli: Kilise okuluna gitseydi böyle olmazdı. Kızını serbest bırakırsan, manastır mektebine vermezsen ya davulcuyla zurnacıya ya da Berlusconi’ye gider. Biti kanlanmış Akitçiler, laik Cumhuriyetçilere “Laikçi” sıfatı takarak akılları sıra küçümseyip dalga geçiyorlar. Aslında karşı oldukları “laiklik” ile “Cumhuriyet”. Akılları sıra laikçiler (!) bahanesiyle Cumhuriyete bok atacaklar. Rüzgârın ters estiğinden haberleri yok. Laikçilerin önderleri bellidir. İslamcılar aslında şu ya da bu biçimde ülkemizde Berlusconicilik yapmak isterler ve muta nikâhı (Arapça: Zawâj al-Mut’ah) yapsalar da yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Sonuç olarak: Berlusconi’yi kıskandıkları çok belli.

Bir tavsiye: Berlusconi’yi “CİMER”e şikâyet etsinler de komedi tamamlansın!