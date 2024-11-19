Bilim-kültür-sanatta toplumsal katkının öncelik aldığı yaşamlar...

19 Kasım 2024 Salı

YouTube, üç kuşak söyleşilerimizin son konuğu Nevzat Yıldıran. İlhan Selçuk’un Cumhuriyet’in kuruculuk yıllarından esinlenerek özendiği üretim-kültür vakfı, CUMOK’un benden çok genç kurucuları, yöneticileri arasında olduğuna göre, bugüne kadar içinde olduğu her daldan üretimlerinde daha da çok katkılarda bulunma şansına sahip. İşletme fakültesi eğitimiyle geçimini sağladığı yöneticilik görevine devam ederken 1992-95 yılları arasında yaptığı İFSAK başkanlığı içinde öncelikli fotoğraf, görsel sanatlara katkıları, bağlantılı üstlendiği toplumsal sorumlulukları, dosyalı kanıtlarıyla arşivimizde de yerlerini aldılar.

Kitaplarla, Cumhuriyet gazetesi ile de iç içe çocukluktan başlayan yaşamında, kültür sanatın bulaşılmamış alanı yok gibi. Andante, cazkolik dergi koleksiyonculuğundan anlaşıldığı üzere klasik müzik tutkusu, çocuklarının eğitimlerinin de önünü açmış. Edebiyat ve Proust dosyası, felsefeye de bulaşmanın yansıması gibi. Bizim CUMOK’lular zaten kuruluş yıllarından yola çıktıklarında, önce bir araya gelerek düzenledikleri birlikte okuma, birlikte tiyatro izleme, felsefeye kadar uzanan etkinlik alanlarında yapılmış keyifli çalışmaları paylaşmak çok çekici.

Yaz kış demeden uzak yaşam alanlarını yok sayarak bir araya geliyor, okuma seanslarında, tiyatro oyunları izlemede, yetmez, izlenen oyunların gençlerini geleceğe dönük özendirme amaçlı, uzun tartışmalı toplantılarından ortak sonuçlara ulaşmış olarak ödül törenleri etkinliklerini de gerçekleştiriyorlardı. Yıllar geçip yaşam koşulları nedenleri ile dağıldıklarında ise bugünlerde, ileri teknolojileri de çok başarılı kullanabiliyor olarak aynı yaşamsal etkinliklerini ülkenin birbirinden çok uzak alanlarından gerçekleştirmekten vazgeçmiyorlar.

CUMOK’un İlhan Selçuk Kültür Evi’nde düzenlenmiş, yıllar boyu sürmüş kültür etkinlikleri üzerinden renkli anılar paylaşılıyor. Pandemi öncesi, İlhan Selçuk’un da katıldıkları içinde, Erdal Atabek başkanlığı, sorumluluğunda düzenlenmiş anılar birbirinden renkli, keyifli. İstanbul’un iki yakasından otobüslerle Silivri’de yaşanan kalabalık buluşmalarda Kültür Evi’nin içine sığılamıyor, dışarıdan izleyenler için mikrofonlar uzatılıyordu. Ne çok güncel siyasal, toplumsal gündemli, ünlü uzmanların doğrudan katılımcı oldukları etkinlikler yapmışız. Kendi çevrem adına hazırdan keyfini çıkarmışım.

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Yetmemiş Cumhuriyet ailesini de içinde, çoklu cepheleri hedef alan ünlü Ergenekon davası yargılamalarında, zor günlerde, CUMOK’lular ülkenin Ankara, İzmir bölgeleri başta gönüllü destekçileri ile oluşmuş dayanışma eylemlerinde toplanmışlardı. Kalabalıkları dağıtabilmek yolunda sınırsız şiddet yasakların uygulanması gündemdeydi. Gaz bombaları ile kitleleri dayanışmadan caydırma çok da işe yaramamıştı. Şimdilerde pek çok sanatçımız da içinde, bizden canlar, Hacıbektaş’ta. Anadolu Aydınlanmasında buluşmuşlar olarak. Yeni yaşam yolculuklarına uğurlanmadan önceki acı tatlı paylaşımlarımızın anıları canlanmadan olmuyor.

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Bugün, aramızdan ayrıldığını öğrendiğimiz, Cumhuriyet değerlerine katkıda yarışan Aydınlanma çınarlarımızdan Muazzez İlmiye Çığ’ı anmadan geçebilir miyiz? Toplumsal katkılarının sınırtanımazlığı ile hep başımızın tacı olarak duracak. Sınırsız üretebilmenin, sınırsız verebilmenin gücü ile boncuk gibi parlayarak bakan gözlerinin ışığını unutabilir miyiz? Tarihimize katkılarının anıtsal anlam değerlerini uzmanları anlatacak. Anıtsal çınar kimliği ile ürettiklerine saygıyla baka baka, dünyaya göstere göstere, Anadolu topraklarımızda yaratılmış değerlerimizle onurlanıp duracağız.



