Şükran Soner
26.08.2025 04:00
Ahlat’ta, sabah başlatılan ilk etkinlikte, okçuların kırmızı sarı, sarık, cüppeleri ile gerçekleştirilen törene katıldı. Öğleden sonra mezarların başında, Devlet Bahçeli ile birlikte görüntülendiler. Öğleden sonrası ilerleyen saatlerde ise Cumhurbaşkanlığı’nın Ahlat’taki sarayında düzenlenen etkinlik, kurultayda ise yaşanan güncel sorunlar, gündem akışı, tartışmaları yansıtılacaktı.

Erdoğan’ın konuşmalarının içinde, İstanbul’un fethinden, Fatih Sultan Mehmet’ten Yavuz Sultan Selim’e geçişlerle, günümüze kadar uzandağı izlenimi verilen başarılardan söz edildi. Dün kamu çalışanları, emeklilerin hakları üzerinden yapılmış görüşmelerde sonuç alınmamış olması eleştirildi. Anlaşma beklentilerinin bugüne kalmş olmasının da eliştirili açıklaması gündeme getirildi.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmelerinin yoğunlaştığı vurgulanırken aynı gündemin içindeki haberlere, yeniden DEM Partisi heyeti ile Kandil’de Abdullah Öcalan’ın yeniden bir araya geleceklerinin haberlerinin eklemlenmiş olması dikkatleri çekiciydi. Birlikte anımsamalıyız, ilk silahlarını yakarak teslim olan grubun arkasından, hiçbir anlamlı gelişmenin yaşanmadığı haberleri, kanıtlarıyla en deneyimli gazeteciler tarafından da paylaşılmıştı.

Önceden yaratılmış beklentilerin tersine dişe dokunur ciddi hiçbir adımın atılmadığı açıklamalarının çok kaynaklı dünya kamuoyuna ulaşmalarının ardından, yeni, anlamlı hiçbir bilgi gelmemişti. Dünkü tarafların yeniden bir araya gelecekleri haberi, sil baştan yeni arayışların gündeme geldiğinin açıklaması değil mi?

Yeri gelmişken cumhurbaşkanı-Bahçeli ikilisinin Türkiye’nin gerçek gündeminden, sorunlarından kaçma girişimlerinin umduklarının aksine, çok da bir işe yaramadığı ortada. Dünkü Cumhuriyet’in manşetinde yer almış haberin içeriğine şöyle bir bakar mısınız? Ekonomide krize karşın kamuda lüks araç kullanımı hız kesmemiş. Makam otomobillerinin sayısı 130 bine dayanmış.

Adalet için seslerini yükseltmek zorunda kalanların haberlerinde patlama yaşanıyor. TOKİ temeli atılmamış konutlar için ödeme dayatmasını gündemine taşımış. Tasarruf haberlerinin kâğıt üstünde kaldığı açıklanan verilerle kanıtlanıyor. Barış sürecinin ne Devlet Bey’in ne de devletin aklı ile oluşmadığının gerçekleri saklanamıyor.

Gazze üzerinden yaşanan acı gerçeklere dönük olarak iktidar erkimizin katkısının olabilmesinin sözü bile gündemimize giremiyor. İsrail ordusunun saldırılarının artışında varlığı, bir ağırlığı bile söz konusu olamayan bir iktidar ittifakımız, şaşkın bir o yandan bir bu yana gelen çelişkili veriler üzerinde bir şeyler söylemeye çabalıyor. Sesini duyan bile olmuyor.

***

Kim hangi gerçeklik üzerinden polemik yapmaya çabalarsa çabalasın, tüm gerçeklikler üzerinden yapılan araştırmaların sonuçları aynı kapıya açılıyor. Sokak artık hiçbir biçimde insanca yaşayabilmenin gerçeğine ulaşamayacağının bilincinde, erken seçim tepkilerini, arayışlarını güçlendirecek eylemler içinde duruş sergilemekten vazgeçemiyor...

