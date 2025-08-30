Bölgenin gelişmelerinde uzmanlaşmış siyasetçiler, gazetecilerin ortaya koydukları verilerle; “İsrail’in bölgeyi ateş altına alan yaklaşımlarına kapı açıyor.” İsrail’in çekincesiz dünyaya yaptığı duyurularla, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarının ilk aşamasına geçildi bile... Filistinlilerin yaşadıkları, daha doğrusu ile açlıktan ölmemek üzere çırpındıkları topraklar üzerinde, topluca başka yerlere sürülmeleri sonrası, turistik tesislerin donatılacağının ilanı ile insanlıkla alay ediliyor.

Dünya çapında Filistinlilere yaşatılanlara karşı duyarlılık, toplumsal tepkiler, Avrupa, ABD topraklarına kadar uzanmışken... Daha da gerçeği ile her iki ülkenin siyasal sorumlularını tehdit edebilme gücüne ulaşılmışken el çabukluğu ile insanlık adına yüzkarası yeni sonuçların tarihe kazınması çabası için yarışılıyor... Gazze’de soykırımı kınayan tüm ülkeler, siyasi liderlerin insanlık sınavını vermekte oldukları günleri yaşıyoruz. Hep birlikte halklarına yalan söyleyip söylemediklerinin, daha da doğrusu ile insanlık sınavından geçip geçemeyecekleri günlerini yaşamaktalar.

İsrail, zaman kaybetmemek adına hiç beklemeden Gazze’yi tamamen işgal planını devreye soktu bile.

***

Filistinlilere gönderilen yardımların ulaştırılmaması, açlıktan ölenlerin sayılarının sürekli artısı gerçeği yanında, kirli operasyonların boyutlarını saptamaya çalışan gazetecilerin hedef alınarak öldürülmüş olmaları gerçeğini yakın tarihler boyunca gün gün izledik. Şimdi Türkiye’de içinde, bizim açımızdan başta, tüm Ortadoğu’nun İslamcı geçinen halkları, bir kez daha büyük bir insanlık sınavının geçişini yaşamaktalar.

Ortadoğu toprakları, halkları üzerinden, yine çok kritik sınav günleri yaşanacak. Sadece Filistin toprakları değil, Filistin halklarının parçalanmış yaşadıkları toprakların tümüne dönük, daha insani bir düzene dönüş sınavı verilecek... Ya da eskisi gibi, petrol zengini sultanlar üzerinden, ikiyüzlü yaklaşımlarla aynı çizgide, sonsuza doğru kan dökülmesine seyirci kalınacak...

***

Türkiye, AB ülkelerinin tümü izlemekte oldukları ayrı ayrı ya da ortaklıklı politikalarda, kendi kamu oylarına dönük politikalar da içinde olmak üzere, Ukrayna’dan, Ortadoğu’nun her çatışmacı gündemlerini de kapsıyor olarak görüşlerini belirlemek noktasındalar. Bir adım ileri Asya gelişmelerini de içine katarak tüm çatışmacı, zıt çıkarlara dayalı olarak bilinen sorunları kapsayan boyutları da içine almak noktasındalar.

Yakın tarihlerde karşılıklı yaşanan yakın gelişmelerden de kolayca saptanabileceği üzere. Dünyanın küresel boyutlardaki gelişmeleri, uyuşmazlık, tartışmacı konuların tümünün birden alınmalarını zorunlu kılıyor. Kuzey Kore, Japonya, Pakistan, Hindistan çıkar çatışmaları atlanamıyor...