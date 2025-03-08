Cumhurbaşkanı ‘tak’, askerler ‘şak’ dedi

08 Mart 2025 Cumartesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dünkü açıklamasının özü “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı üzerinden, birincilik diplomalarını alan kadın askerlerimiz ağırlıklı, resmi tören sonrası kendi aralarında kutlama yapan okulun en başarılılarına verilen cezalar üzerindendi. Disiplin suçu işlemedikleri yolunda görüş bildiren hukukçu komutanlar da sonuçta görevlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardı.

Tek adam hukukunun işletildiği uygulamalar üzerinden, talimatlara işletilen kararlar uygulamaların içinde her gün birden fazla haberin açığa çıkmakta olduğu uygulamalar üzerinden toptancı bir tablonun çıkarılabilmesi olanaksızlaştı. Hak hukuk katliamlarının izlenmesinden vazgeçemeyen araştırmacı gazetecilerin emeklerinin karşılığı birbirinden çarpıcı örneklerle yüzleşip duruyoruz. Elbette araştırmacı gazetecilikte direnen gazetecileri de caydırmaya dönük hukuksuz yargılamalar, cezalandırmalarının sonu gelmiyor.

Dünün taze haberleri arasında, hukukun işleyişi üzerinden eleştiri getirmiş TÜSİAD yöneticileri hakkında sürdürülen yargılamalar üzerinden son gelişmelerin özetini de izledik. Bir yandan Devlet Bahçeli’nin adımı gibi sergilenmiş, iktidarlarının derin devleti içinden çalışmalarının uzun soluklu yapılmış olduğu anlaşılan, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile Kandil’in kendi kendini feshi operasyonundan her gün yeni, azıcık trajikomik boyutlarda gelişmelerin haberlerini de alıyoruz.

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Kaçınılmaz, hedef tahtasında tutulan CHP ile Güneydoğu belediyelerini, elbette “Kürtçülük” suçlamaları üzerinden hedef tahtasında tutan operasyonların ardı arkası kesilmeyeceğe benziyor. “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” sorgulaması artık düzeni en sorgulamayacağı düşünülen sıradan vatandaşın bile aklına sokulmuş oldu. Kişisel gözlemim aslında en sıradan vatandaş bile, işine gücüne giderken ya da pazaryerinde çaresiz dolanırken, biraz daha ucuza karnını doyurabilmek uğruna, ağırlıklı belediyelerin sağladığı hizmetlerin kuyruklarında, karanlıkta, soğukta bile bekleşirlerken giderek bilinçli, bilenmiş tepkilerini açıklamaktan çekinmiyorlar.

Osmanlı’nın halkını çok ezdiği çöküş yıllarından günümüze uzanan, karamizah kültürü ustalarıyla ünlü ülkemizde, değişmez bu tabloda, elbette günümüzde de patlama olacaktı.

Dipten gelen bu dalganın, ülkemizde geri dönüşü olamayacak değişimin de habercisi olacağı tartışılmaz. Elbette dünyamızı da kasıp kavurmakta olan kirli güçlerin satranç oyunları ile çoğunluk için dayanılmaz kayıpların dip dalgalarının çatışmaları da kaçınılmaz.

Ülkemizde en güçlüsü, yokluklar içinde gündeme gelmiş kurtuluşkuruluş savaşlarından günümüze yaşananların bütünlüğü, gelgitleri, çatışmaları içinde bugünlere geldik. En uzun süreli sivil otoriterleşmenin, akıl almaz boyutlara varan haksız, hukuksuz, kirli çıkar ittifakları içinde kurulmuş yağma, vurgun düzeninden giderek daha az oranlarda kalmış bir kitlenin, gönüllü vazgeçebilmeleri olanaksız, beklenemez. Gelin görün ki sürdürülebilirlik koşulları da tükendi.

Sözün özü, enseyi karartacak bir tablo da yok.