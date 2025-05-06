Her gün yeni bir yıldırma operasyonu

06 Mayıs 2025 Salı

Gelin görün ki amacına ulaşması Hak getire. Saray ittifakının en güçlü olduğu kentlerde bile kitlelerin dudak uçuklatan kalabalıklar oluşturarak, bir diğerinden çarpıcı uyarılarıyla beslenen protestolarını üretiyorlar. Alaattin’in sihirli lambası devreye girmiş gibi bir tablo oluşuyor. Saygısızlık, hakaret, tehditler savurmak söz konusu olmaksızın, birbirinden renkli sloganlar üretilerek barışa dönük olumlu adımların atılabilmesine kapılar kapalı tutulmuyor.

Gelişmelere bakılırsa Saray ittifakının iki lideri de gelişmelerden daha da öfkelenmiş çıkışlarıyla, provokasyonlarda en küçük olumsuz bir katkıları söz konusu olmasa bile, kamuoyunun gözünde, apaçık kendilerinin yanında hep durmuş kitleleri de kapsar biçimde, inandırıcılıklarını yitirmeyi sürdürüyor. Bedellerini bu ülkenin tüm yaşayanlarının, sınırlı kirli çıkar ittifakları içinde olanlarının dışında kalanların ödeyeceği, acı reçetelere yenileri yazıldıkça yazılmış oluyor.

Bilemem ne kadarı ile ayrımındalar. Ya da kabarmış öfkeler burunlarda, gören gözler göremez oluyor. TRT dışında, ittifaka en sadık bilinen medyanın haberleri içinde bile, yargılamalar üzerinden yapılmak zorunda kalınan haberlerin içeriklerinde de çarpıcı gerçekler sırıtıyor. Müptezel, sabıkalı suçluların ortalıklara salınmalarının sonuçlarında yaşananlarla, ayrımsız çoğunluk için yaşam karabasanını yansıtan piyasalardaki zıplamalarla, kitlelerin çaresizlikle büyüyen öfkeleri de kabarıyor.

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Sadece yandaş medyada değil, siyaseten, ideolojik yandaş siyasal örgütlenmeler, liderlerin de bir avuç karşıt görüşleri yansıtan medya yayınları içinde yer alma gönüllülüklerinin örnekleri çoğalıyor. “Siyaseten aynı çizgide olmasam bile, yaşatılanlara karşı çıkmak, hepimizi acıtan sonuçlarını paylaşmak sorumluluğumuz” benzeri cümlelerle yapılan açıklamaların örnekleri çoğalıyor.

Fren tutmayan gelişmelerin sonuçları ise en fazla ekonomik gelişmelerin olumsuz sonuçları ile siyasete yansıyan araştırmalardaki verilerin sonuçlarındaki buluşmaların aralarındaki eğrilerin çakışmalarına yansıyor. İdeolojik yandaş çizgide siyaset yapanların, büyük çoğunluğunun artık, muhalefet yapmada başı çekme yarışları dikkat çekici. Altını çize çize en çok onların ağzından dinlediklerimize göre, iktidar cephesinin içinde açıktan seslerini çıkaramayanların, eski dostlar, sırdaşlar olarak, açıktan yansıtamadıkları eleştirilerini onlara aktarmayı seçtikleri paylaşılıyor.

İster ekonomik yıkımı, isterse seçim sonuçlarındaki hızlı iktidar ittifakı aleyhindeki kayıpları yansıtan araştırmaların sonuçlarında, araştırmaları yaptıran kaynaklara bakılmaksızın, sonuç verilerin çakışmalarındaki farklılıkların törpülenmiş hallerinin yansıtıldığı grafiklerle yüzleşiyoruz. Günübirlik olumsuz gelişmelerin hemen arkasından yapılan ülkenin her bölgesindeki protesto etkinliklerindeki kalabalıklar da aynı hızla artışlarla ekranlara kaçınılmaz taşınıyorlar.

Toplumsal tepkilerin, olumsuz tuzaklarla atbaşı yarışmalarının sahnelendiği günlerin içindeyiz. Toplu taşımalarda sınırlı sayılara inen özel yaşam tutkusu paylaşımların yanında, en sıcak gelişmelerin, toplu etkinliklerin paylaşıldığı görüntülü haberlerin izlenirliğindeki artışlar dikkat çekici.