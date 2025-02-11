Saltanat sürüyor, yaşamlar gidiyor
Gazetemizin dünkü manşetinde yer verilen çocuk ölümlerine ilişkin 2024 yılı raporunun sonuçları ürkütücü. İktidarın çocuk bakımı, gelişimi sorumluluğunu aileye bırakması ideolojisinin doğal sonucu. Demokrasinin şimdilerde işleyişi çok eleştiriliyor olsa da çocuklara ilişkin sorumluluklar devletlerin yükümlülüğünde. Bizim ülkemizde yaşanan örnekleriyle çok iyi bilindiği üzere, yurtdışında yaşayan ailelerimiz söz konusu sorumluluklarını yerine getirmede eksiklik yaptıklarında, tüm liberal ülkelerde de geçerli olarak, ilgili ülke devletinin doğrudan zarar gören çocuğu koruması gündeme gelir.
Bilinmeyenleri, kayıtlara geçmeyenleri ile çocuklarımız aleyhine yaşanmışlıklar tablosunun çok daha ağır olduğunu öngörebilirsiniz. Geçen yılın raporunda kayıtlara girmiş olanlara göre yoksulluk, çaresizlik gerekçeli doğrudan üretimde çalıştırılmış çocuklarımızın 78’i iş cinayetlerinin kurbanı olmuşlar. En yüksek sayı, vurdumduymazlığın, ihmallerin sonucu kayıtlara 472 çocuk olarak geçmiş ölümlerde. Sonra sıraya şiddet kurbanı 56 çocuğun ölmüş olması girmiş. Arkasından yine ürkütücü veri olarak 53 çocuğun intihar ettiğinin kaydı geliyor.
Bireysel silahlanma nedeniyle ölenlerin kayıtlara girmiş olanları olarak 21. günlük basına yansımış haberlere bakarsak çok daha yüksek sayılarda oldukları tartışılamaz. Kadın cinayetlerine sessiz kalınması haberlerine gelince günlük verilenlerin sayısı hiç düşmediği gibi kadın cinayetlerinin toplamı üzerinden her ay yinelenen verilerde soluksuz artışlar yaşanıyor.
***
Büyük depremlerin yıldönümü üzerinden tanıklık ettiklerimize gelince... Olayların sıcağında verilmiş sözlerin nasıl havada kaldığının çarpıcı örnekleriyle yüzleşip duruyoruz. Yaraların hızla sarılmasına ilişkin sıcağı sıcağına verilmiş sözler sonrası, yıldönümünde gerçeklerle yüzleşmek can acıtıcı. Seçimler öncesi umut yaratma ile gerçekleştirilenler arasındaki derin uçurumun, can yakıcı haberlerine nokta konabileceğinin umudu ufukta gözükmüyor.
Geçtiğimiz bu bir yılın içinde bile, yağma vurgun düzenlerinin önünün açılabilmesi yolunda öylesine ağır haksızlık, hukuksuzluklarla yüz yüze kaldık ki... Bu saatten sonra istense bile olumlu işlere ayrılabilecek kaynak ufukta görünmüyor. Saltanat düzeninin kaynakları, kurulu çıkar ağları düzeninde, yine vazgeçilemez dayatmalar içinde aynı yollarda harcanacağına göre göreceli hayırlı işlere kaynak bulunamıyor. Her yeni gün karşımıza çıkan yeni bir yağma, vurgun işlerinin sonuçları karşısında, verilmiş olumlu sözlerden çark etmek kaçınılmaz yaşanıyor.
En son haberler arasında, madencilerin aldıkları sözlerle direnişlerinden vazgeçmelerinden kaç gün geçmişti ki? Boşa düşünce, haklarını aramak için daha önce yollara dökülmüş, umutla geri dönmüş işçiler, yeniden direnişleri için yollardalar. Haklarını aramak için ağır bedel ödemiş işçiler, sonuçta ellerine elma şekeri tutuşturulmuş, aldatılmak istenen çocuklar gibi kandırılmaya çalışıldılar. En zorlu hava koşullarında, yeniden aynı yollardan gitmek, haklarını aramak zorundalar.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
- Doğuma 1 hafta kala bebeklerini kaybettiler!
- 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak...
- Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kozinoğlu gibi suikast
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- 600 bin emeklinin maaşı kesilecek!
- Ehliyetler için yeni karar...
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- Yargıtay'dan şaşırtan Reina saldırısı kararı
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?