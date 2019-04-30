İktidar bir zamanlar Ortadoğu’daki sözde demokrasileri eleştirirken, oralarda seçimlerin ve oy sayımlarının günlerce sürdüğünü belirtirdi.

Şimdi Türkiye’de seçimlerden sonra bir ay geçmesine karşın, İstanbul sonuçları, bu sonuçları hazmedemeyen iktidarın mesnetsiz itirazları sonunda hâlâ kesinleştirilmedi.

Ama hem Türkiye’nin başka belediyelerinde işe başlayan muhalif yönetimlerden hem de İstanbul’dan sızan atama, inşaat, tahsis, ihale ve bütçe bilgileri, yerel yönetimlerden hortumlanan büyük kaynakları işaret ediyor.

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Sevgili okurlarım, bu sütunda daha önce Tevfik Fikret’in ünlü “Han-ı Yağma” şiirini yayınladığımı anımsayacaklar.

Bugün bu şiiri ünlü ozan Ceyhun Atuf Kansu’nun sadeleştirdiği biçimiyle bir kez daha alıntılıyorum.

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Yağma Sofrası

Bu sofracık, efendiler, -ki bekler yutulmayı

Önünüzde titriyor- şu ulusun hayatıdır;

Ulusun ki şu acılı, ulusun ki eşiğinde ölümün!

Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, besbelli yüzünüzden;

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kimbilir?

Şu doyumcul sofra, bakın gelişinizle övünçlü!

Hakkıdır kutsal savaşınızın, evet, o hak da elde bir!

Yiyin efendiler yiyin; bu içşenliği sofra sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:

Soy sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray.

Tüm sizindir efendiler, konak, saray, gelin, alay:

Tüm sizindir, tüm sizindir, hazır hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün sindirimi biraz ağır olsa da yok zarar,

Görkemli yüceliği, öç alıcı sevinci var,

Bu sofra gönül almanızdan böyle ısınır ve ışıldar.

Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler yiyin; bu can dirilten sofra sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Verir zavallı memleket, verir ne varsa: malını,

Varlığını, hayatını, umudunu, hayalini,

Tüm olanca rahatını, olanca gönül balını.

Hemen yutun, düşünmeyin haramını helalini...

Yiyin efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner, bugün çatırdayan ocak!

Bugün ki mideler sağlam, bugün ki çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin; bu cümbüşlü sofra sizin;

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!