Sahada cinayet var

19 Mart 2020 Perşembe

Bunun hiçbir açıklaması yok. Olamaz da. Hazirandaki Avrupa Futbol Şampiyonası da, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri de durdurulmuş. Bazıları bir yıl ileriye çekilmiş bazıları için henüz karar verilmemiş. Ama şu gerçek ki, Avrupa’da futbol şu anda iptal.

Peki bu kolay alınabilir bir karar mıydı sizce? Paranın her şeyin önünde olduğu, futbol endüstrisinin bu kadar büyük ve vazgeçilmez hale geldiği bir ortamda. Siz bu sektörü durdurduğunuz zaman zincirleme binlerce kişi, birçok sektör de belli ki olumsuz yönde etkilenecek.

Ama diğer tarafta sadece seni beni değil dünyadaki tüm insanları etkisi altına almış ölümcül bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Ve bunu durdurmanın en etkili yolu insandan insana bulaşmayı engellemek. Yani mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlar yaratmamak. Bunları bizim TFF de biliyordur zaten. Bu yüzden seyircisiz futbolu gündeme getirdi geçen hafta. Getirdi de seyircisiz futbolun kimseye bir yararının olmadığını da bir kez daha anlamış olduk. Geçen hafta oynanan futbola ve skorlara bakın. Hepsi birer antrenman maçı gibi geçti.

Ayrıca seyircisiz de olsa, başta futbolcular olmak üzere görevli yüzlerce kişi yine risk altında. Ve hayattan daha kıymetli bir şey yok. O insanların hayatları da önemli. Üstelik stadı yasakladığınız seyircinin bir kısmı kahvehane gibi yerlerde toplanıp takımlarının maçını izlemeye çalışıyor.

Ve tüm bunlar gözetildiğinde geçen haftanın bir geçiş haftası olduğunu ve ardından bizim federasyonumuzun da tıpkı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi futbola ara verme kararı alacağını düşündük. Hatta emin olduk. Fakat salı akşamı TFF Başkanı’nın “Lig seyircisiz devam edecek” açıklamasıyla birlikte şu anda hayretler içindeyiz.

“Trabzonspor’un başkanının maçların seyircisiz devam etmesi konusundaki ısrarı bu kadar etkili olabilir” mi sorusu da hemen akla gelmiyor değil.

Oysa ki liglerin durdurulmasını istemek bugüne kadar yapılanların da iptalini istemek değil ki. Çünkü böylesi de bugüne kadar harcanan emeğe haksızlık olur. Yani Trabzon da diğerleri de şu an ki konumlarını koruyacak. Şartlar iyileştiğinde de bu sezon bıraktığımız yerden devam edilecek. Ne zaman ve nasıl devam eder bunun formülleri bulunur, herkes eşit koşullarda yarışır ve kimseye haksızlık olmaz. Ne diyeyim, hayati bir meselede son derece keyfi davranıyoruz ama sadece keyifle ilgili bir meseleyi hayati hale getiriyorsunuz.Bu kararları alanlara bir şey olmuyor nasıl olsa. Olan yine sizin kararlarınızla görevlendirilen emekçilere oluyor.