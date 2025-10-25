Ne sebeple olursa olsun maç ertelenmesine karşıyım. Çünkü maç 2 takım arasında oynanıyor ve 1 takımın isteğiyle maç ertelemek diğer takımı mağdur edebiliyor. Ayrıca fikstürdeki maç tarihinden sonra yapılan transferlerin erteleme maçında oynatılamaması da bir başka sorun. Diğer bir saçmalık da Avrupa’da transfer dönemi bittikten sonra bizde 2 hafta daha devam etmesi. En vahimine gelirsek; maç erteleme ya da tekrarı durumlarında kuralların sürekli değiştirilmesi. Örneğin 2003-2004 sezonunda F.BahçeRize maçı bitime 5-6 dakika kala 1-1 devam ederken yanlış kart gösterilmesi yüzünden geçersiz sayılmış ve kalan 5 dakikanın oynatılması yerine ileri bir tarihte devre arası transferleri de kullanılarak baştan sona 90 dakika oynatılmıştı. Ve Fenerbahçe galip gelerek çok önemli 3 puanı almıştı. Zaten devre arasına girerken 11 puan farkla lider olan Beşiktaş için yorumcuların “1. belli de 2. kim olacak” sorularını sordukları o sezonda Beşiktaş değil Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Evet; o günden bugüne sürekli kural değiştiriliyor. Bu da kurallara ve uygulamalara olan güvenilirliği her geçen gün azaltıyor. Beşiktaş’ın isteğiyle ertelenen Kayseri ve Konya maçlarına gelirsek; kimse bu takımların mağduriyetini sorgulamıyor. Ve ilginç olan Beşiktaş’ın bu 2 maçı statü gereği eksik kadrolarla oynamasına rağmen kazanması. Özellikle son Konya deplasmanında sezonun en edilgen maçını çıkarmasına rağmen 3 puan alması. Beşiktaş’ı bu kadar kötü yakalayan Konya’nın beceri eksikliği belki de skoru belirledi. Bir de Konya’nın genç kalecisi Deniz’in yaptığı hatayla Beşiktaş’ın 2. golüne yol açması çok üzücüydü benim için. Buna karşın Beşiktaş’ın genç sağ beki Taylan’ın kalitesini göstermesi de sevindirici. Sergen Hoca’nın Schalke altyapısında yetişmiş, Almanya Ümit Milli oyuncuyu neden bugüne dek değerlendirmediği de düşündürücü. Oysa ki genç yeteneklere fırsat vermek gerek. Hata yapma olasılıklarına rağmen. Başka türlü gelişmeleri imkânsız çünkü. Büyük takımlara bakın. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi maçına 17 yaşında Lennart Karl’la çıktı. Arsenal, Liverpool, City 16-18 yaşlarındaki futbolculara yer veriyor. Lamine Yamal’a değinmiyorum bile. Tecrübeli fakat ne olduğu belli olan futbolcularla yerinde saymak yerine gelecek vadeden, forma değeri bilen, gelişmeye aç oyuncularla yürümek çok daha akıllıca. Hele Beşiktaş’ta. Ama bunun için de bilgiye, değişime açık olmaya ve cesarete ihtiyaç var.
