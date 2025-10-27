Maçın hemen başında Toure’nn soldan top sürerek ceza alanına girişi, Cerny’nin yerden topu uzatışı ve Cengiz’in net vuruşuyla Beşiktaş Kasımpaşa karşısında öne geçiyor. Ama sonrasında inanılmaz etkisiz; aldığı her topu kaybediyor. Bir penaltı kazanıyor fakat Abraham’la bunu da kullanamıyor. Ve ardından Kasımpaşa hızlı bir atakla çok rahat bir gol buluyor. Zaten o ana kadar Beşiktaş’ın korneri yokken Paşa’nın 7 korneri var. Yeni transferlere rağmen Yalçın döneminde Beşiktaş’ın oyununda bir gelişme yok. Topla çok oyalanıyorlar ama bu akışkan ve organize ataklara dönüşmüyor. Yine de 2. yarıda biraz kıpırdanıyor Kartal. Hatta 2-3 pozisyon da buluyor ama kazanmaya yetmiyor. Yani Beşiktaş’ta değişen bir şey yok.
Gelişme yok
