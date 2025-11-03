Beşiktaş baskılı ve enerjik başlıyor ve 2 golle öne geçiyor. Ama VAR’ın işgüzarlığıyla, hakemin sarı kartı kırmızıya dönüyor, Orkun gereksiz hareketi yüzünden atılıyor ve Kartal 10 kişi kalıyor. Oysa ki darbenin hızını en iyi sahadaki hakem görür. Sonra itirazdan Sergen Hoca da atılıyor. Zaten Beşiktaş maçı olur da hele hele derbi olur da Beşiktaş aleyhine kartlar çıkmazsa olur mu hiç? Bu maça neden tecrübesiz bir hakem atandı bu da anlaşıldı böylece. Sonra mı? Tabii tüm dengeler değişiyor. Beşiktaş ardı ardına acemice hatalar yapıyor, Fenerbahçe moralleniyor ve daha ilk yarı skoru dengeliyor. VAR 77’deki penaltı pozisyonunu da görmüyor. Sonra Fenerbahçe 3. golü buluyor ve Beşiktaş kazanacağı maçı kaybediyor.