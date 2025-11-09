Yazarın Son Yazıları

Işık belirdi

Önde presle rakip alanda topu tutabilme, savunmadan güvenli çıkışlar, kanatların iyi çalışması Beşiktaş’ın artılarıydı

Devamını Oku 09.11.2025

Beşiktaş’a yakışmayanlar

Beşiktaş’ın son mali kongresi kulüpte işlerin hangi noktalara vardığının bir göstergesi maalesef.

Devamını Oku 06.11.2025

VAR kararıyla

Beşiktaş baskılı ve enerjik başlıyor ve 2 golle öne geçiyor. Ama VAR’ın işgüzarlığıyla, hakemin sarı kartı kırmızıya dönüyor, Orkun gereksiz hareketi yüzünden atılıyor ve Kartal 10 kişi kalıyor.

Devamını Oku 03.11.2025

Sorun çok derin, derini kazın!

Bu ligin şaibeli olduğunu zaten hep biliyorduk.

Devamını Oku 30.10.2025

Gelişme yok

Maçın hemen başında Toure’nn soldan top sürerek ceza alanına girişi, Cerny’nin yerden topu uzatışı ve Cengiz’in net vuruşuyla Beşiktaş Kasımpaşa karşısında öne geçiyor.

Devamını Oku 27.10.2025

Deniz’in gözyaşları

Ne sebeple olursa olsun maç ertelenmesine karşıyım.

Devamını Oku 25.10.2025

Sadece 3 puan

Süper Lig’i yayıncı kuruluş mu yönetiyor?

Devamını Oku 23.10.2025

İyi günde uyarılar

Zafer sarhoşluğu içindeyiz.

Devamını Oku 16.10.2025

Takım ve hakem yokken

Maç yazımda “Fırsat kaçtı” başlığını atmıştım.

Devamını Oku 09.10.2025

Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

Devamını Oku 05.10.2025

Fırsat kaçtı

Galatasaray derbinin favorisiydi. Ama belli ki Liverpool maçının yorgunluğu vardı.

Devamını Oku 05.10.2025

Derin hassasiyet

Bitmeyen çilemiz bizim bu; tribünlerin küfürlü sloganlar nedeniyle sürekli ceza yemesi.

Devamını Oku 02.10.2025

Kardeşler’in suçu ne?

MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir?

Devamını Oku 26.09.2025

Rafa ve Devrim

Garabetler ülkesiyiz; anımsarsanız 2004’te tekrarlanan Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı ocak transferleri de kullanılarak oynanmıştı.

Devamını Oku 25.09.2025

Sportmenlik neyimize?

Beşiktaş-Başakşehir maçından çıktım koşa koşa eve geldim.

Devamını Oku 19.09.2025

Kulüpçülük takımı mı?

Bakın Erkek Milli Basketbol Takımımızın oyuncusu Kenan Sipahi, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkma başarısı gösterildikten sonra “Biz saha içinde ve saha dışında birlikte zaman harcamaktan çok zevk alıyoruz” diyor.

Devamını Oku 11.09.2025

Zaman transferi

Sürekli dön dolaş aynı noktaya geliyoruz.

Devamını Oku 04.09.2025

‘Go home’ kültürü

Bravo bildiniz, Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’ı şampiyon yapamadı.

Devamını Oku 30.08.2025

Zaman ve sabır

Karşınızda çok zayıf bir takım da olsa siz oyun kuramaz, topu rakibe verirseniz istediğiniz kadar savunmacıyla sahaya çıkın o rakip istediğini yapar, öyle olur böyle olur golü de bulur.

Devamını Oku 29.08.2025

İstanbul’a kaldı

Eldeki kadroya bakıp Solskjaer üçlü savunmaya geçmiş.

Devamını Oku 22.08.2025

Transfer değil emek!

Transfer değil emek!

Devamını Oku 14.08.2025

Dost uyarısı

Beşiktaş şu anki takım performansıyla kimi rahat yenebilir sorusunun yanıtı yok maalesef.

Devamını Oku 07.08.2025

Neden olmasın?

Gerçekçi olmak gerekirse Beşiktaş’ın bugün mucizeye ihtiyacı olacak.

Devamını Oku 31.07.2025

Sabır zamanı

Beşiktaş maçın başında kaptırılan topla şanssız bir gol yiyor.

Devamını Oku 25.07.2025

Bol şans Kartal

Bu kadar kötü bir zamanlama olabilirdi ancak. Malum; Beşiktaş bu akşam Shakhtar Donetsk ile tarihi bir maça çıkacak.

Devamını Oku 24.07.2025

Demir Ege’ye de video

Daha önceki yazımda, forma aşkının olduğu, aidiyete dayalı o eski yılların çok gerilerde kaldığından, artık her şeyin değerinin para ile ölçüldüğünden bahsetmiş ve bir futbolsever olarak üzüntümü dile getirmiştim.

Devamını Oku 17.07.2025

Fikstür ‘adaleti’!

Fikstür çekiminin üstünden daha bir hafta bile geçmedi. Ama kimse içerdiği haksızlıklar üzerine konuşmuyor.

Devamını Oku 10.07.2025

Sabır ve umut kardeşliği

Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim. Beşiktaş’ta çok isabetli gözüken iki transfer yapılmış, hele Abraham gibi çok renkli bir santrfor gelmiş ama hâlâ laf edenler var.

Devamını Oku 03.07.2025

Geçti o günler

Cemal Süreya demiş ki: “Bir takım ol Mesela Beşiktaş gibi De ki, Şerefim bitene kadar Seveceğim seni” Üstat bu sözleriyle şerefiyle kazanmayı her şeyin üstünde tutan sporseverlere tercüman olmuş. Futbola felsefi açıdan bakan ve belki de futbolun en politik figürü olan “filozof” unvanlı eski Brezilyalı futbolcu Dr. Socrates ise şu ünlü sözleri sarf etmişti: “Futbol sadece bir oyun değildir, o bir kültürdür, o bir direniş şeklidir.”

Devamını Oku 01.07.2025

Transferle bahar gelmez

Hedefleri büyük tutmak başka bir şey, boş hayaller yayıp peşine takılmak ise bambaşka bir şey.

Devamını Oku 26.06.2025

İstikrar şart

Futbolda en fazla sevdiğimiz, heyecanlandığımız transfer döneminin içindeyiz. Resmi olarak başlamasa da.

Devamını Oku 14.06.2025

Ya sabır...

En sonunda anladım ki istediğin kadar güzel anlat “anlama” anlatılamıyor. Bu bir kapasite ya da vizyon meselesi.

Devamını Oku 05.06.2025

Size ‘Go Home’!

Size ‘Go Home’!

Devamını Oku 29.05.2025

Başka oyunlar!

Hakemlerimizi eleştirmek inanın hiç hoşuma gitmiyor. Mizacıma da hiç uymuyor.

Devamını Oku 22.05.2025

Rahat bırakın

Beşiktaş’ta beklenen oldu ve genel kurul Serdal Adalı ile yönetimini önümüzdeki 3 yıl için yeniden görevlendirdi.

Devamını Oku 16.05.2025

Değişen ne?

Değişen ne?

Devamını Oku 08.05.2025

Ole'nin derbi serisi

Ole'nin derbi serisi

Devamını Oku 05.05.2025

Hangisi önemli?

Hangisi önemli?

Devamını Oku 01.05.2025

Nefret her yerde

Nefret her yerde

Devamını Oku 24.04.2025

Tek devre

Tek devre