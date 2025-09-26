MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir? Ama bizim MHK’ler bunun dışında her şeyin içindeler nedense. Öyle olunca da ne iyi hakem yetişiyor bu memlekette ne de adaletli maç yönetimleri olabiliyor. Yıllardır maçları hakemler üzerinden okumamak için büyük çaba harcamamıza rağmen neredeyse her maçı özellikle bazı takımların maçlarını hakem kararları üzerinden okuyoruz hep. Bunlara bir de saha hakemlerinden oluşmayan VAR garabeti eklendi. Adaletin zedelenmiş olması bir yana forma rengine göre adaletsizliklerin çok dengesiz dağılımı da başka bir sorun. Böylesi bir kaosun olduğu, gücü yetenin haksız kazanç sağladığı futbol ortamında ne futbol ne de futbolcu gelişebilir. Ben, sen, bizim oğlan kendi kendimize didişip dururuz. Futbolda her gün daha da geriye gidiyoruz. Bunu da en çok Avrupa’ya çıktığımızda anlıyoruz. Şu ana kadar Avrupa kupaları lig aşamasında hakemimizin olmaması da başka bir acı gösterge.

İşler o kadar çığırından çıktı ki bazı adaletsizlikler öylesine fütursuzca yapılıyor ki artık sınırlar çoktan aşıldı. Ve birilerini cezalandırarak önlem alındığı imajı vermenin zamanı gelmişti artık. Arda Kardeşler Trabzon maçında yaptığı hatayla imdada yetişiverdi. Oysa ki kendisinin de söylediği gibi Kardeşler’in bugüne dek yaptığı ilk hata değildi bu. Dahası hata yapan tek hakem de değildi o. Ama nedense Kardeşler’in bu son yaptığı hata göze battı. İşte bir çifte standart daha. Birçok takımın hakem kararlarından mağdur olduğu bir ortamda günü kurtarma çabasından başka bir şey değil bu. MHK Başkanı’nı değiştirmek, TFF Başkanı’nı değiştirmek ya da birkaç hakemi cezalandırmakla işler düzelebilecek mi yani? Sistem değişmedikçe Ahmet gider Mehmet gelir. Şimdiki TFF Başkanı ne vaatlerle gelmişti bir anımsayın. Ben bile inanmak istemiştim saf saf. Değişen ne oldu peki? Hakemlerin kalitesinde, adaletin dağılımında, futbolun düzeyinde değişim olduysa bile bu olumsuz yönde oldu ne yazık ki. Yine kimse mutlu değil, futbolumuz izleyenlere zevk vermiyor. Güven duygusu yok olmuş. Çünkü futbola bakışımız çok sakat; uzun vadeli planlar yok, sabır yok, emeğe saygı yok. Varsa yoksa aracıları zengin eden pahalı günü kurtarma transferleri, varsa yoksa hakemleri etki altına alma çabaları. Oysa bu şekilde ne günü kurtarabiliyoruz ne de geleceği. Ah bir anlayabilsek...