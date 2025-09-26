Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kardeşler’in suçu ne?
Gülengül Altınsay
Son Köşe Yazıları

Kardeşler’in suçu ne?

26.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir? Ama bizim MHK’ler bunun dışında her şeyin içindeler nedense. Öyle olunca da ne iyi hakem yetişiyor bu memlekette ne de adaletli maç yönetimleri olabiliyor. Yıllardır maçları hakemler üzerinden okumamak için büyük çaba harcamamıza rağmen neredeyse her maçı özellikle bazı takımların maçlarını hakem kararları üzerinden okuyoruz hep. Bunlara bir de saha hakemlerinden oluşmayan VAR garabeti eklendi. Adaletin zedelenmiş olması bir yana forma rengine göre adaletsizliklerin çok dengesiz dağılımı da başka bir sorun. Böylesi bir kaosun olduğu, gücü yetenin haksız kazanç sağladığı futbol ortamında ne futbol ne de futbolcu gelişebilir. Ben, sen, bizim oğlan kendi kendimize didişip dururuz. Futbolda her gün daha da geriye gidiyoruz. Bunu da en çok Avrupa’ya çıktığımızda anlıyoruz. Şu ana kadar Avrupa kupaları lig aşamasında hakemimizin olmaması da başka bir acı gösterge.

İşler o kadar çığırından çıktı ki bazı adaletsizlikler öylesine fütursuzca yapılıyor ki artık sınırlar çoktan aşıldı. Ve birilerini cezalandırarak önlem alındığı imajı vermenin zamanı gelmişti artık. Arda Kardeşler Trabzon maçında yaptığı hatayla imdada yetişiverdi. Oysa ki kendisinin de söylediği gibi Kardeşler’in bugüne dek yaptığı ilk hata değildi bu. Dahası hata yapan tek hakem de değildi o. Ama nedense Kardeşler’in bu son yaptığı hata göze battı. İşte bir çifte standart daha. Birçok takımın hakem kararlarından mağdur olduğu bir ortamda günü kurtarma çabasından başka bir şey değil bu. MHK Başkanı’nı değiştirmek, TFF Başkanı’nı değiştirmek ya da birkaç hakemi cezalandırmakla işler düzelebilecek mi yani? Sistem değişmedikçe Ahmet gider Mehmet gelir. Şimdiki TFF Başkanı ne vaatlerle gelmişti bir anımsayın. Ben bile inanmak istemiştim saf saf. Değişen ne oldu peki? Hakemlerin kalitesinde, adaletin dağılımında, futbolun düzeyinde değişim olduysa bile bu olumsuz yönde oldu ne yazık ki. Yine kimse mutlu değil, futbolumuz izleyenlere zevk vermiyor. Güven duygusu yok olmuş. Çünkü futbola bakışımız çok sakat; uzun vadeli planlar yok, sabır yok, emeğe saygı yok. Varsa yoksa aracıları zengin eden pahalı günü kurtarma transferleri, varsa yoksa hakemleri etki altına alma çabaları. Oysa bu şekilde ne günü kurtarabiliyoruz ne de geleceği. Ah bir anlayabilsek...

İlgili Konular: #TFF #hakem #Arda Kardeşler #MHK

Yazarın Son Yazıları

Kardeşler’in suçu ne?

MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir?

Devamını Oku
26.09.2025
Rafa ve Devrim

Garabetler ülkesiyiz; anımsarsanız 2004’te tekrarlanan Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı ocak transferleri de kullanılarak oynanmıştı.

Devamını Oku
25.09.2025
Sportmenlik neyimize?

Beşiktaş-Başakşehir maçından çıktım koşa koşa eve geldim.

Devamını Oku
19.09.2025
Kulüpçülük takımı mı?

Bakın Erkek Milli Basketbol Takımımızın oyuncusu Kenan Sipahi, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkma başarısı gösterildikten sonra “Biz saha içinde ve saha dışında birlikte zaman harcamaktan çok zevk alıyoruz” diyor.

Devamını Oku
11.09.2025
Zaman transferi

Sürekli dön dolaş aynı noktaya geliyoruz.

Devamını Oku
04.09.2025
‘Go home’ kültürü

Bravo bildiniz, Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’ı şampiyon yapamadı.

Devamını Oku
30.08.2025
Zaman ve sabır

Karşınızda çok zayıf bir takım da olsa siz oyun kuramaz, topu rakibe verirseniz istediğiniz kadar savunmacıyla sahaya çıkın o rakip istediğini yapar, öyle olur böyle olur golü de bulur.

Devamını Oku
29.08.2025
İstanbul’a kaldı

Eldeki kadroya bakıp Solskjaer üçlü savunmaya geçmiş.

Devamını Oku
22.08.2025
Transfer değil emek!

Transfer değil emek!

Devamını Oku
14.08.2025
Dost uyarısı

Beşiktaş şu anki takım performansıyla kimi rahat yenebilir sorusunun yanıtı yok maalesef.

Devamını Oku
07.08.2025
Neden olmasın?

Gerçekçi olmak gerekirse Beşiktaş’ın bugün mucizeye ihtiyacı olacak.

Devamını Oku
31.07.2025
Sabır zamanı

Beşiktaş maçın başında kaptırılan topla şanssız bir gol yiyor.

Devamını Oku
25.07.2025
Bol şans Kartal

Bu kadar kötü bir zamanlama olabilirdi ancak. Malum; Beşiktaş bu akşam Shakhtar Donetsk ile tarihi bir maça çıkacak.

Devamını Oku
24.07.2025
Demir Ege’ye de video

Daha önceki yazımda, forma aşkının olduğu, aidiyete dayalı o eski yılların çok gerilerde kaldığından, artık her şeyin değerinin para ile ölçüldüğünden bahsetmiş ve bir futbolsever olarak üzüntümü dile getirmiştim.

Devamını Oku
17.07.2025
Fikstür ‘adaleti’!

Fikstür çekiminin üstünden daha bir hafta bile geçmedi. Ama kimse içerdiği haksızlıklar üzerine konuşmuyor.

Devamını Oku
10.07.2025
Sabır ve umut kardeşliği

Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim. Beşiktaş’ta çok isabetli gözüken iki transfer yapılmış, hele Abraham gibi çok renkli bir santrfor gelmiş ama hâlâ laf edenler var.

Devamını Oku
03.07.2025
Geçti o günler

Cemal Süreya demiş ki: “Bir takım ol Mesela Beşiktaş gibi De ki, Şerefim bitene kadar Seveceğim seni” Üstat bu sözleriyle şerefiyle kazanmayı her şeyin üstünde tutan sporseverlere tercüman olmuş. Futbola felsefi açıdan bakan ve belki de futbolun en politik figürü olan “filozof” unvanlı eski Brezilyalı futbolcu Dr. Socrates ise şu ünlü sözleri sarf etmişti: “Futbol sadece bir oyun değildir, o bir kültürdür, o bir direniş şeklidir.”

Devamını Oku
01.07.2025
Transferle bahar gelmez

Hedefleri büyük tutmak başka bir şey, boş hayaller yayıp peşine takılmak ise bambaşka bir şey.

Devamını Oku
26.06.2025
İstikrar şart

Futbolda en fazla sevdiğimiz, heyecanlandığımız transfer döneminin içindeyiz. Resmi olarak başlamasa da.

Devamını Oku
14.06.2025
Ya sabır...

En sonunda anladım ki istediğin kadar güzel anlat “anlama” anlatılamıyor. Bu bir kapasite ya da vizyon meselesi.

Devamını Oku
05.06.2025
Size ‘Go Home’!

Size ‘Go Home’!

Devamını Oku
29.05.2025
Başka oyunlar!

Hakemlerimizi eleştirmek inanın hiç hoşuma gitmiyor. Mizacıma da hiç uymuyor.

Devamını Oku
22.05.2025
Rahat bırakın

Beşiktaş’ta beklenen oldu ve genel kurul Serdal Adalı ile yönetimini önümüzdeki 3 yıl için yeniden görevlendirdi.

Devamını Oku
16.05.2025
Değişen ne?

Değişen ne?

Devamını Oku
08.05.2025
Ole'nin derbi serisi

Ole'nin derbi serisi

Devamını Oku
05.05.2025
Hangisi önemli?

Hangisi önemli?

Devamını Oku
01.05.2025
Nefret her yerde

Nefret her yerde

Devamını Oku
24.04.2025
Tek devre

Tek devre

Devamını Oku
20.04.2025
Kadının ‘günahı’

Kadının ‘günahı’

Devamını Oku
17.04.2025
3.’lük de hedeftir

3.’lük de hedeftir

Devamını Oku
10.04.2025
Beşiktaş yine kayıp

Beşiktaş yine kayıp

Devamını Oku
08.04.2025
Yabancı federasyon

Yabancı federasyon

Devamını Oku
05.04.2025
Hakkıyla

Hakkıyla

Devamını Oku
30.03.2025
Hükümsüzler

Hükümsüzler

Devamını Oku
27.03.2025
Anti futbol hakemi

Anti futbol hakemi

Devamını Oku
13.03.2025
G.Antep’in kalecisi!

G.Antep’in kalecisi!

Devamını Oku
11.03.2025
Yeniden Beşiktaş

Yeniden Beşiktaş

Devamını Oku
06.03.2025
Figüranlar ligi

Figüranlar ligi

Devamını Oku
27.02.2025
Dağıtın gitsin

Dağıtın gitsin

Devamını Oku
20.02.2025
Yakışan futbol

Yakışan futbol

Devamını Oku
16.02.2025