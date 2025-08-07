Beşiktaş şu anki takım performansıyla kimi rahat yenebilir sorusunun yanıtı yok maalesef. Bu da çok normal. Oyuncular sahada birbirlerini tanımıyor bile. Savunmada sol bek yeni, sağ bekin de yeri sallantıda. Arka dörtlünün önünde kim oynayacak belli değil, üstelik bu isimlerin çoğu yeni. Kanatlar zaten ezelden beri yok. Abraham fiziki olarak yetersiz. Takımda sadece kalede sorun yok.

YA SABIR…

Sonra da bu futbolcular niye oynamıyorlar ya da niye oynatılamıyorlar diyoruz. Çünkü takım olmak için zaman gerek. Ama biz çok sabırsızız. Bu da gereksiz transferlere yol açıyor ve her sezon aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Bakın Beşiktaş’ta Serdal Adalı yönetimi maddi koşulları çok zor bir dönemde geldi ve maliyeti düşük genç yeteneklerle 3 yıllık bir yapılanma sürecine girdi. Hoca da adım adım gideceklerini, kadronun oturması için 3 transfer dönemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama genel kuruldan 200 milyon Avro gelir getireceği umut edilen inşaat onayı alınınca başkan transfer politikasını değiştirdi, yine isimli ama maliyetli futbolculara yöneldi. Bunda tabii ki taraftar baskısının, medya baskısının etkisi var. Eleştirileri karşılamak ve daha kısa sürede başarıya ulaşmak arzusu var.

Ama bence dengesiz futbolcu ücretleri ve geçmişinde büyük sakatlıklar geçirmiş “iyi” futbolculardan takım oluşturma anlayışı daha büyük sorun. Üstelik Beşiktaş’ın çok iyi bir “scout-izleme” ekibi varken. Arroyo’yu buldular mesela. Şimdi böyle bir ekibe rağmen piyasadan pahalı bildik oyuncuların peşine düşmek niye? Gerçi “Arroyo alındı da ne oldu?” diyeceksiniz. Kanatsız takımda kulübede oturuyor. Sonra Shakhtar’ın Santana’sını övüyoruz. Ben oynatılsa Arroyo’nun Santana’dan daha iyi olacağına inanıyorum. Ama şu da var; oturmamış bir takıma genç oyuncu yerleştirmek zor, hatta imkânsız. İşte Semih Kılıçsoy…

ÖNCE UYUM

Benim için bir takımın başarısında 1. madde uyum. Bunun için de öyle çok transfere ihtiyaç yok. Sürekli hoca değiştirmeye de yönetim değiştirmeye de. Beşiktaş yönetimi, teknik kadrosu ve büyük oranda oyuncu kadrosu 3 yıl değişmesin, Siyah-Beyazlılar arzu edilen seviyeye gelir. Her yıl ince ince dokunuşlar yeter de artar bile.

Bu akşam Beşiktaş yine hazırlıksız yakalandığı bir maça daha çıkıyor. Ve bu takım bu koşullarda nasıl oynayacak bilmiyorum. Kadro yapmayı sevmem ama St. Patricks’e karşı Kartal’ın 3 stoperli ve Abraham’ın arkasında Rafa ve Orkun’lu 3-4-2-1 dizilişinde oynaması bana çok daha mantıklı görünüyor…