Gülengül Altınsay
06.11.2025 04:00
Beşiktaş’ın son mali kongresi kulüpte işlerin hangi noktalara vardığının bir göstergesi maalesef. Dertleri sadece Beşiktaş üzerinden çıkar sağlamak olan birtakım gruplar, kongreleri kaosa çeviriyor. Serdal Adalı son açıklamasında bunlara değindi ama artık bu kesimlerin adlarını ve faaliyetlerini somut olarak ifşa etme zamanı gelmedi mi?

Baştan söyleyeyim: başkanın, suç işlemediği sürece görev süresini tamamlaması gerek. Çünkü sürekli seçim yapmak Beşiktaş’ı daha da dibe götürüyor. Zaten Adalı da “şampiyonluğu erken vurguladığına” dair yarım bir özeleştiri yaptı. Bence asıl, “son inşaat projesinden gelecek paraya güvenip genç futbolcularla uzun vadeli yapılanmadan vazgeçmesinin” özeleştirisini yapmalı. Birtakım çevrelerin baskısıyla “Uçaktan yıldız indirme” moduna geçilince hâlâ takım olamayan toplama bir grup çıktı ortaya. Beşiktaş’ın vazgeçtiği yoldan giden Trabzonspor bakın nasıl yol alıyor.

Oysa Beşiktaş ne zaman yetenekli ve başarıya aç futbolcularla takım kurduysa ve o takımda ısrar ettiyse en parlak dönemlerini yaşadı. İşte 60’larda Hakkı Yeten’in “bizim çocuklar yeter” tavrı. İşte Milne dönemi, işte Feda dönemi.

Sahaya gelirsek; Fenerbahçe maçında skor 2-0’a gelmiş, bu kadar gerilim niye? Tamam, eli ayağı titreyen hakemin maçın başında Oosterwolde’ye bariz sarıyı göstermemesi, itirazları ve gerilimi başlattı. Ama sakin olmak zorundasınız. Tersine, kaptan Orkun en gergin olan kişiydi… Bu arada sezon ortası kaptan mı değiştirilir? Üstelik Orkun önceden de biliyoruz ki çabuk sinirlenen bir kişi. Ayrıca bizim hakemlerin insanı çıldırtan tavırlarına aşina değil.

Ya taraftar? Bazen tanıyamıyorum Beşiktaş taraftarını. Bazı gruplar var aralarında. Ve tüm stadı etkiliyor. Hemen moralleri bozuluyor, desteği kesiyor, kendi oyuncusunu ıslıklıyor, oynayamaz hale getiriyorlar; Beşiktaş 2-0 öndeyken Fenerbahçe korner kazandı ve o köşeye yabancı maddeler yağdı. En çok ihtiyaçları olan anda futbolcuların odaklanmaları kayboldu ve o kornerden Beşiktaş ilk golü yedi.

Ya Sergen Yalçın’a ne demeli? Tamam nedenler var ama en sakin kalması gereken kişi o değil mi? Sahadaki gerginliği de o azaltmalıydı. Sonra sürekli medyaya futbolcuları şikâyet etmesi, takımı yetersiz göstermesi, taraftarla doğrudan diyaloğa girmesi ondan beklenen umutları da yok ediyor.

Kısacası, Beşiktaş yener yenilir, şampiyon olur ya da olmaz. Önemli olan başkanından hocasına, futbolcusundan taraftarına herkesin Beşiktaş’a yakışan şekilde hareket etmesi.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #futbol

