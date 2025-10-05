Galatasaray derbinin favorisiydi. Ama belli ki Liverpool maçının yorgunluğu vardı. Topla daha çok oynayarak başladılar ancak dağınıktılar. Beşiktaş ise topla daha az oynadı ama dikine ve etkiliydi. Orkun özellikle Cerny’nin kanadından hızlı ataklar başlattı. Rafa ve Cerny çok iyi boş alanlara kaçtılar. Kartal 12’de golü de buldu zaten. Sonra 34’te Beşiktaş’ın dikine bir atağında Galatasaray 10 kişi kaldı fakat Beşiktaş bundan yararlanamadı. Tersine 55’te rakibe ikram bir gol hediye ettiler. 1-1’den sonra Beşiktaş karşı alana daha kalabalık gitti ne ki buradan önemli bir pozisyon çıkmadı. Ve Kartal büyük bir fırsatı tepti. Bu arada hakem Yasin Kol, Osimhen’in agresifliğine nasıl dayandı bilemiyorum.