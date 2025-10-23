Süper Lig’i yayıncı kuruluş mu yönetiyor? Bu maçın gün ve saatine bakın. Konya-Beşiktaş maçını izleyen Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray maçını izleyemez mesela. Yani izleyici bölünmek zorunda. Biz Konya’ya dönersek; oyun ev sahibinin üstünlüğüyle başlıyor. Ama 21’de ilk atağında Ndidi ile golü bulan Beşiktaş oluyor. Oysa ki o ana kadar 2 pas üst üste yapabilmiş değiller. Çünkü Siyah-Beyazlılar bu kez de statü gereği oynatamadığı oyuncular nedeniyle çok farklı bir 11’le sahada. Bu da uyumsuzluğun ve etkisiz oyunun en önemli nedeni. Sürekli değişen takımlarda tek tek yetenekli oyuncularınız da olsa etkili oyun imkânsız. Konya ise daha çok rakip alanda oynuyor ama Abraham’la 2. golü de bulup 3 puanı kapan Beşiktaş oluyor. Bu arada umarım Sergen Hoca genç Taylan’ı görmüştür.