Maç yazımda “Fırsat kaçtı” başlığını atmıştım. Evet Beşiktaş önemli bir fırsatı kaçırdı Galatasaray karşısında. Oyuna iyi başlamışsın, 1-0 öne geçmişsin ardından rakibin 10 kişi kalmış ve o maçı 3 puanla bitiremiyor, beraberliğe razı oluyorsun. Çünkü sanki 10 kişi kalan senmişsin gibi oyundaki etkinliğini kaybediyorsun. O zamana kadar hep kaleden uzun toplarla çıkarken kaleci Mert’in bir kısa pasında adeta kendi kalene gol atıyorsun.

Sergen Yalçın yorumcu olduğu dönemde birçok teknik adamın takımları 10 kişi kaldığında nasıl oynayacaklarını bilmediklerini söylemişti. Doğru olabilir ama bu maçta da Beşiktaş 10 kişilik rakibine karşı nasıl oynayacağını tam bilemedi. 10 kişi kalmak Galatasaray’ı diriltti. Defans setini daha ileri aldılar ve Beşiktaş’a teslim olmadılar. Kartal da set savunmaya karşı inanılmaz tutuk olunca 2. golü bulamadı. Kısaca 1-0 öne geçtiği ve rakibin 10 kişi kaldığı dilimlerde Sergen Yalçın’ın “oyun zekâsı”nı da pek göremedik.

Hep söylüyorum; Beşiktaş takımlaşma sürecinde hâlâ. Transferler hâlâ çok yeni. O yüzden eleştiriyi oyun üzerinden değil takımlaşma süreci üzerinden yapmak lazım. Evet; zamana ihtiyaç var. Ama Yalçın’ın “Bu transferleri ben yapmadım” diyerek mazeret üretmesi kadar, kendi transfer ettiği oyunculara öncelik tanıması da o kadar yanlış. Çünkü transferleri o da yapmış olsa bile birinci problem uyumlu bir takım problemi. Buna kafa yorulmalı öncelikle. Ve burada aklıma gelen bir soru: Acaba kendisinden eksik gedik kadroyla hemen başarı beklenen Solskjaer’in elinde bu yeni transferler olsaydı nasıl olurdu?

İFLASIN İLANI...

Derbi genelinde eleştirileri hep Beşiktaş’ın eksiklikleri üzerine kurdum ama maçta yapılan yanlış hakem yorumlarını dikkate almadığım anlamına gelmiyor bu. Oyuna etkisi olmayan avantaj kesme ve oyuncu değişikliği hatalarından söz etmiyorum. Meselem kartların her takıma eşit çıkarılması ya da çıkarılmaması. Hakem Yasin Kol maçı bir izlesin ve kendini değerlendirsin. Özellikle Osimhen’in şiddetli itirazlarına gösterdiği hoşgörüyü başka bir oyuncuya da gösterebiliyor mu sorsun kendine. Yalçın’a gösterdiği sarı kartı, beşinci hakem gibi davranan Okan Buruk’a neden gösteremediğini de... Kendisinin,VAR’ın ve yayıncının es geçtiği boğaza sarılma hareketinin karşılığının ne olduğunu da. Bu son derbinin hakem yorumları da bir kez daha gösterdi ki; bizde hakemlik müessesesi çoktan bitmiş. Bitmiş de, bitirenler hâlâ yönetimde!