Karşınızda çok zayıf bir takım da olsa siz oyun kuramaz, topu rakibe verirseniz istediğiniz kadar savunmacıyla sahaya çıkın o rakip istediğini yapar, öyle olur böyle olur golü de bulur. Yine de ilk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Ama rakip ağır savunmamızın tedbirsiz öne çıkmasından yararlanıyor, kaleciden başlayan uzun bir topla golü de buluyor. 2. yarının başında bir de Uduokhai kırmızı kart görünce 10 kişi kalıyoruz. İşimiz daha da zorlaşıyor. Ama Muçi’nin oyuna girmesiyle bir fazla atakçımız oluyor; ümitleniyoruz. Ne var ki bu kez de top kaybetme kaygısıyla çok ağır kalıyoruz. Bu kadar ağırlıkla ve top kaybıyla pozisyon yaratmak olası değil. Ve artık şu noktada “zaman ve sabır” dilemekten başka çaremiz yok.