Eldeki kadroya bakıp Solskjaer üçlü savunmaya geçmiş. Ve Beşiktaş 3-4-2-1 şeklinde dizilmiş. Sahanın suni çim olmasının da etkisiyle özellikle ilk 25 dakika çok basit top kayıpları yapıyoruz. Üç metreden topu arkadaşına verememek, 3 pas üst üste yapamamak nasıl açıklanır bilemiyorum. Açıkçası gözlerim Gedson’u arıyor. Çünkü Kartal’ın orta alanı henüz oturmuş değil. Nihayet boş alanlar buluyor, kanatları kullanıyor ve sonra kanat beklerimizle bir de gol buluyoruz; tam da gol yemeden şu ilk yarıyı bitirebilsek derken. 2. yarı Orkun ve Ndidi ortada pas istasyonu olunca artık karşı alana örgütlü gidebiliyoruz. Tam 2. golü ararken rakibin duran topla eşitliği sağlamasına engel olamıyoruz maalesef.
