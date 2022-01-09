Üstün Dökmen yazdı: Yeni yıl bir şey getirebilir mi?
Bir zamanlar Moğol kardeşlerimiz sağ avucunda pıhtıyla doğacak yeni bir Cengiz Han bekliyorlardı; anne babalarımız da arada “Ah bir Atatürk gelse de bizi kurtarsa” derdi. Oysa Atatürk bir başkasının gelmesini beklememişti, bizzat kendisi gelmişti...
Gençliğimden beri 31
Aralık akşamları televizyonlara çıkan sanatçılar ve siyasetçiler, şu
kopyalanmış cümleyi söylediler: “Yeni yıl ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk,
barış ve bolluk getirsin.” Vatandaşlar da siyasiler de yeni yıldan bir şeyler
isterlerdi. Anlaşılan küçükken bebekleri leyleklerin getirdiğine inananlar,
büyüdüklerinde yeni yılların sağlık, mutluluk getireceğini varsaymaya
başlamışlardı. Oysa getirmez, getiremez.
Leylekler bebek getirmez,
yeni yıllar da huzur filan getirmez. Yeni bir yılda başımıza gelecekleri bizim
becerilerimiz veya beceriksizliğimiz belirler. Eğer yeni bir yılda eski
ezberlerimizi tekrar edersek, düşünce (muhakeme) becerimizi geliştirmezsek,
geçmiş yıllarda başımıza gelenlerin aynısı, yeni yıllarda da başımıza gelir.
İSTEMEK YETERLİ Mİ?
Bebekler, çocuklar
sadece isterler, gerisini karşılarındakine bırakırlar. Yetişkinlerin ise
sürekli bir şeyler istemeleri gelişim eksikliğinin bir göstergesidir bence.
Hiçbir şey yapmadan dışardan bir şeyler istemek çok eski bir düşünme tarzıdır,
bügüdür, büyüdür. Büyücü, verdiğiniz para karşılığında size vekaleten uzaktaki
bir düşmanınızın ölmesini isteyebilir. Siz sadece biraz masrafa girersiniz.
İnsanlar çok eski
çağlardan bu yana sadece isteyerek, dilekte bulunarak yarına kalabileceklerini
zannettiler. Bu kadim insan tercihi, günümüzde para meraklısı açık gözler
tarafından kışkırtılmaktadır. Üçüncü sınıf çakma bir kişisel gelişim uzmanına
gidersiniz, size, büyük bir kerametmiş gibisine, “İste, bütün bir evren sana
yardım eder” der. Siz de onun aklına uyarsınız çalışmadan istemeye başlarsınız.
Bu öneri sizi atalete, masal dünyasına, kendinize güvenmek yerine dışarıdan
beklemeye itecektir.
Evren size nasıl
yardım etsin? Yaklaşık iki yüz milyar galaksi var. Siz çok istediniz diye uzak
galaksilerdekiler, “Yahu bu çok istiyor, buna biraz altın gönderin” mi
diyeceklerdir?
Denetim odağı (locus
of control) dışarıda olanlar, birilerinin kendilerine yardım etmesini
beklerler, mucizelere bel bağlarlar. Denetim odakları kendi zihinlerinde
olanlar ise kendi çabalarıyla, olayları tahmin ve kontrol ederek hayatta
kalmaya, gelişmeye çalışırlar.
Bir işe girişirken istemek işin binde biridir, gerisi çalışmayla gelir. Mustafa Kemal Paşa, “Geldikleri gibi giderler” demiştir ancak gelenler kendi kendilerine gitmemişler, onun ve arkadaşlarının gayretleriyle gönderilmişlerdir.
Bir zamanlar Moğol
kardeşlerimiz sağ avucunda pıhtıyla doğacak yeni bir Cengiz Han bekliyorlardı;
anne babalarımız da arada “Ah bir Atatürk gelse de bizi kurtarsa” derdi. Oysa
Atatürk bir başkasının gelmesini beklememişti, bizzat kendisi gelmişti. Eğer
aşı olmazsak, korunma konusundaki uyarıları ciddiye almazsak, yeni yıllar
halimize acıyıp bize sağlık filan getirmezler.
BİLİMSEL DÜŞÜNME
Yeni yılda, yeni
yıllarda bize alışılmış dilekler değil, akılcı olmak, bilimsel düşünmek ve
çalışmak gereklidir. Pozitif bilim mantığını, bilimsel düşünmenin temel
ilkelerini sadece bilim insanları değil herkes kullanmalıdır, kullanabilir.
Hayvanlar bile hayatta kalabilmek için gözlem yaparlar, olayları tahmin etmeye
ve kontrol etmeye çalışırlar. Savandaki hiçbir aslan, “Yeni yıl bana bol av
getirsin” demez, hayatının kontrolünü dışarıya bırakmaz, kendince düşünür,
görünen olaylar arasında ilişki kurmaya çalışır.
Bugünkü eğitim sistemimizde ezbere eğitim revaçta, düşünme becerisi raftadır. Bunun sonucunda, düşünmek ve yapmak yerine, alt düzeydeki ihtiyaçlarımızı safiyetle istemeyi tercih ediyoruz. “Yeni yıl bana akılcılık, düşünme becerisi, çalışkanlık, dürüstlük getirsin” diyen duymadım. Yeni yıllarda bu dilekte bulunsak ne güzel olur.
Dostlarım, bugüne
kadar Cumhuriyet Gazetesi’nin Bilim ve Teknik ekinde ve Olaylar ve Görüşler
sayfasında çok sayıda yazım yayımlandı. Cumhuriyet Pazar’da ilk defa yazıyorum.
Bu benim için heyecan verici bir başlangıç. Bu başlangıcı yaparken, “Köşe
yazarlığım bana ve herkese esenlikler getirsin” demek istemiyorum. ‘Olaylar
değil kendi davranışlarımız ne getirirse getirir’ düşüncesinden hareketle
kendime şunu söylemek istiyorum:
“Üstün, Cumhuriyet Pazar’a yazarken akıllı ol, akılcı ol, rasyonel düşün, pozitif bilim mantığından ayrılma, korkak olma, pasif olma, saldırgan da olma, lisan-ı münasiple (girişken, assertive) konuş. Bu arada yeni şeyler oku.”
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