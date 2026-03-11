Cumhuriyet Gazetesi Logo
Savaşın yüzü kara!
Arif Kızılyalın
Savaşın yüzü kara!

11.03.2026 04:00
En büyük faturayı masumlar ödüyor her savaşta olduğu gibi. ABD yapımı Tomahawk füzesiyle öldürülen 185 kız öğrenciden sonra dün 11 aylık bir bebek katledildi İran’da. Bölgede bombalara hedef olan yüzlerce sivil var. Yeni nesil bir savaş bu; ahlak, kural, etik gibi kavramlardan yoksun. Can kayıplarının yanı sıra çatışmanın yayılma olasılığı tepemizdeki Demokles’in kılıcı. Örneğin Türkiye savaşın eşiğinden döndü. İran civarından ateşlenip Kıbrıs’taki İngiliz üssünü hedef aldığı söylenen füzenin Hatay üzerinde NATO tarafından imha edilmesinin ardından Gaziantep’e düşen mühimmat Ankara’yı oyuna sokabilirdi, ancak Türkiye’nin Atatürk’ten kalan devlet aklı “oldubitti”ye izin vermedi! Füzenin kim tarafından ateşlendiği belirsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp “Türkiye’yi hedef almadık” diyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gönül aldı. Biliniyor ki yeni füzeler, ABD’nin cesaret edemediği kara harekâtını Türkiye sınırından başlatır! İran dışındaki birilerinin Ankara’yı provoke etmek istediği ortada. Breslau ve Goben zırhlılarının İsrail versiyonlarına dikkat! Malatya’ya konuşlandırılan patriot füzeleri de dikkatle izlenmeli hele envanterde S-400’ler dururken!

Gelelim, savaş ekonomisine. ABD’nin günlük gideri 1 milyar dolar. İsrail bütçe krizine girdi. İran’ın petrol gelirleri düştü, Tahran’da benzin kıtlığı var. Kimin parası ve dayanma gücünün önce tükeneceğine endeksli bir savaş bu. Hürmüz Boğazı’ndaki kaos Bahreyn, Katar, S. Arabistan ve BAE’yi zorluyor. Petrol-LNG yüklü 250 gemi Körfez’de demirli. Ertelen binlerce sefer var. Tanker sigortasını aksatan İngiliz loydu da denklemde! Devrim muhafızları “Savaşmadığımız ülkelerin tankerlerine izin vereceğiz” açıklamasını yapsa da petrol yüzünden ilk krize giren Hindistan oldu; Trump, Rus petrolünün ithaline izin verince rahatladılar, Çin ise tıpkı Türkiye gibi 90 günlük yedek yakıtına güveniyor, ancak savaş uzarsa üretim çarkı yavaşlar ve Çin-ABD dalaşının fitili ateşlenir.

Gelelim savaşın asıl faturasına, çevre hiç olmadığı kadar tehdit altında. BM, yıllardır COP’larla (İklim Değişikliği Konferansı) üretim çarklarındaki karbon ayak izini azaltmak istemişti, milyarlarca dolar harcandı. Hatta son beş yılda bu konferanslar BAE, Mısır, Azerbaycan gibi fosil yakıt üreticisi ülkelerde düzenlendi! Peki ne oldu? COP 2023 ev sahibi BAE ve komşularındaki petrol rafinerileri füze saldırıları ile yanıyor, dumanlar bölgeyi kapladı! Hürmüz’de vurulan 10 tankerle şu ana dek atılan 7 bin füzenin karbon ayak izi düşünülürse savaşın çevre yüzü kapkara! Ekosistem risk altında. Petrol yangınlarıyla ortaya çıkan kükürt, atmosferdeki nemle birleşirse bölge asit yağmuruna hedef olur. Göl, akarsu ve toprak döngüsü bozulur. Rüzgârlarla Türkiye, Avrupa, Rusya ve Çin riskin göbeğinde kalır! Gözden kaçan bu çevre felaketi savaşın insanlığa vereceği en büyük zarar! Barış zamanı “COP” diye ortalığı inleten BM ise suspus!

Dipnot: GKRY ve Yunanistan, İsrail Doğu Akdeniz’i ısıtıyor! Bu şer dörtlüsü savaş bahanesiyle Kıbrıs kartını açtı. Fransa uçak gemisi yolladı, iki de Yunan firkateyni adanın güneyinde! Bu bağlamda Türkiye’nin anlık bir kararla yavru vatana konuşlandırdığı dört F-16 çok kıymetli, unutulmamalı ki KKTC, şehit kanıyla sulanmış, Ecevit emaneti bir vatan toprağıdır.

AVM’YE GİREMEZ AMA!

Fatma Nur öğretmen sınıfında katledildi geçen hafta öğrenci F.S.B. tarafından. Zanlının bir yıl önce kendisini disiplin kuruluna şikâyet eden öğretmenleri hedef aldığı söyleniyor. Cinayet geliyorum demiş! Arka planda bırakılan ayrıntıysa, öğrencinin okula bıçakla girmesi! Katil zanlısı F.S.B’nin, “Yanımda her zaman bıçak taşırım” sözleri skandal. 17 yaşında “yetişkinliğe” erişmiş üstelik şüpheli biri, cinayet işleyecek boyuttaki bıçakla MEB’e bağlı okula nasıl giriyor? Bakan Yusuf Tekin bu soruyu yanıtlamalı! Türkiye’de AVM’ye bıçakla giremezsiniz ama okula girebilirsiniz!

2018’de benzeri bir olay sonrası okullarda güvenlik görevlisi konusu gündeme gelmişti. MEB, Aile Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında “okulların daha güvenli hale getirilmesine” yönelik bir protokol de imzalandı! “Okul polisi” adı altındaki pilot uygulama nedense rafa kalktı ve Fatma öğretmen katledildi! Birileri utanmalı!

