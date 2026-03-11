Her festival mevsimi yaklaştığında aynı öyküyü anlatırım. Bizim Arnavutköy’deki evimizde bir komşumuz vardı. Yurtdışına gitme olanakları yoktu. “Yıl boyu yurtdışına gidemiyoruz ama ilkbahar geldiğinde müzik ayağımıza geliyor, ‘Bizim de İstanbul Festivali’miz var’ diye övünüyoruz” derdi. Düşünün İstanbul Festivali nelere kadirdi! Ancak bir yurtdışı seyahatinde dinleyebileceğiniz, orada ünlenen yabancı toplulukları buraya, yanı başımıza getiriyordu.

Bu yılki festival açılışı, son yıllarda olduğu gibi Behzod Abduraimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile AKM Opera Salonu’nda yapılıyor. Açılış konserleri arasızdır. Çünkü ödüller ve sponsorlara teşekkürler ile zaten zaman dolar. Festivalin bu yılki teması “Sınırların Ötesinde”. 11 Haziran Perşembe günü AKM’de açılış var. Bu yılki “onur ödülü” bestecimiz Turgay Erdener’e ve büyük piyanist Joao Pires’e veriliyor. 12 Haziran’daki ikinci etkinlik Artbaletto İtalya’nın en tanınmış dans topluluğu. Bu orkestrada bir de sürpriz var: Ülkemizin iki genç yeteneği, Düsseldorf Tonhalle Orkestrası’nın birinci solo viyolonselcisi Dorukhan Doruk ile 2022 Uluslararası Vendome Piyano Yarışması birincisi Korkmaz Can Sağlam da Brahms ve Beethoven sonatları ile katılıyorlar. Nasıl olacak, merak içindeyim.

Müzik rotasında İstanbul’daki değişik mekânlar kullanılmış. Örneğin Beyoğlu’nda, Ermeni Katolik kilisesi, Kırım Angilikan kilisesi gibi. Böylece müzik aracılığı ile İstanbul’un mekânlarını da tanımış ve tanıtmış olacağız. Zira kiliselerdeki akustik nice salondan daha güzeldir. 12 Haziran’da Berlin Filarmoni Orkestrasının 12 çellisti “Berlin Solistleri” Süreyya Operası’nda çok değişik bir dinleti sunacak. Kammerakademie Potsdam&Jussen Piyano İkilisi’nin, 15 Haziran’da İş Kuleler’de BİFO eşliğinde çalacağı Poulenc’i dinlemeye sabırsızlanıyorum. Yarının Kadın Yıldızları 16 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda yer alıyor. O salon dolmalı. Ve yarın öbür gün o dinleyiciler ben o konserde bu kızımızı dinlemiştim diye övünmeliler. Bahariye Mevlevihanesi, Kapalıçarşı gibi mekânlarda yapılacak etkinliklerle kent olarak İstanbul da tanıtılıyor. 22 Haziran’da Süreyya Operası’nda Viyana Senfoni Orkestrası Bruce Liu yönetiminde bir konser veriyor. Aynı orkestra AKM’de de Kian Soltani yönetiminde 23 Haziran’da bir başka konser verecek.