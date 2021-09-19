Kitap kitap ettin beni bitap

19 Eylül 2021 Pazar

Giderayak “Asrın Lideri” ve “Dünya Önderi” sorumluluğunu yeniden hatırladı.

Oturdu “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” diye kitap yazdı.

Ama ayaküstü yazdığı anlaşılıyor.

“Daha adil dünya” derken..

Adeta şu anda adil de daha adil dünyanın yollarını gösteriyor.

Neyse, beterin beteri var.

İyi ki kitabı “Daha adil bir Türkiye mümkün” konusunda yazmadı

Milleti daha da çileden çıkartmadı.

*

Zaten tedbiri de elden bırakmamış.

Fiyatı çok yüksek ama sayfaları çok sınırlı tutmuş. (Sadece 216 sayfa ama fiyatı 40 TL.)

Belli ki orman yangınlarının üstüne bir de kalın ve ucuz kitap yazarak

bir de ağaçlara darbe kendisi vurmak istememiş.

Adaleti de elden bırakmamış.

Ekstra bir de tedbir almış:

Kitabın gelirini doğal afetlerle mücadele eden AFAD’a bırakmış.

Yazar sorumluluğu denen şey bu olmalı.

*

“Daha adil bir Türkiye mümkün” konusunda yazsaydı, 83 milyonun en az yarısı, sosyal medyada dırdıra başlayacaktı:

-Mümkün idiyse yirmi yıldır elini tutan mı vardı?

-Daha adil bir Türkiye için önce saraydan taşın!

-Cuma namazlarına 50 araçlık konvoyla gitme!..

-Fahiş fiyatla mücadeleye marketten, pazarcıdan değil elektrik ve doğalgaz faturalarından başla.

*

Kitabın 2023’e kadar etkisinin sürmesi hesaplanıyor.

“2021 yılının son dönemine damga vuracak kitap” diye tanıtılıyor.

Belli ki, beklenti yüksek .

Haklı.

Twitter’da 18 küsur milyon takipçisi var.

AKP’de 11 milyon da üye.

Belli ki seçim meydanlarında halkımıza çay yerine bu kitaptan “ikram edilmesi” de hesaplanmış ki, kitap kalın tutulmamış.

Ve kapak resmi olarak da Reyiz’in kafası.

“Bu kafa her şey!” mesajı veriliyor.

Yoksa sinsi bir amaç mı güdülmüş:

- Reyiz’e sinir olan milyonlara nanik yapmak..

*

Bu fotoğraf en beğendiği fotoğrafı olmalı.

Twitter hesabında da bu resmi kullanıyor.

“Daha adil bir dünya”dan söz etmesi pek manidar.

Kitabın kapağında kendi kafasının olması da öyle.

Adeta, “Siz onu beşi bırakın, ‘dünya beşten büyüktür’ diyen bu kafaya bakın!” mesajı veriyor.

*

Kitap aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda attığı nutukların özeti.

Bir ara, pek kitap okuyamadığını itiraf etmiş, sadece özet okuduğunu açıklamıştı.

Bu alışkanlığı belli ki “nutuk özeti kitaplaştırmaya” evrilmiş.

BM’de attığı nutuklar Türkçe idi. Anında BM’nin resmi dilleri olan Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusçaya çevriliyordu.

Reyiz kürsüden dünyaya adalet reçetesi veriyordu.

Bu kez reçeteyi yazıya döktü. Ama sadece Türklere ve Türkçe.

İnsan elde olmadan dünyayı değil Türkiye’yi düşünüyor:

Kitap şöyle başlıyor:

“Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. (..) Adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir atalet içinde bulunuyorlar.”

Türkiye dünya özelinin değil, genelinin içinde olduğuna göre bu sözleri samimi bir itiraf olarak mı okumalıyız?

Geçenlerde “Devletin dini adalettir!” buyurmuştu.

Bugün 7’den 77’ye her yurttaş, yana yakıla pahalılıktan zamlara, ücretlerden emekli aylıklarına, eğitimden istihdama, fırsat eşitsizliğinden ve adaletsizlikten yakınıyor.

Giderek daha adaletsiz bir devlet mi oluyoruz?

Verdiği dandik TOKİ faizi mübahtır, sigara haramdır, istakoz mekruhtur fetvaları yüzünden makamı da sakatlandığı için mi nedir Diyanet İşleri Başkanı’nın ataması yenilendi.

Tövbe tövbe, dinsiz hale mi geliyoruz?

*

Reyiz, keşke “Daha adil bir Türkiye mümkün” konusunda da yazsa..

Fethullah’ta yanıldığı gibi arka kapaktakı tanıtım spotunu iki sözcüğü değiştererek şöyle düzeltse:

“SADECE BİR KİŞİNİN BÜTÜN ÜLKENİN KADERİNİ ETKİLEYECEK KONULARDA KARAR VERMESİ NE AHLAKİ NE ADİLDİR. TÜRKİYE BEŞ MÜTEAHHİTTEN BÜYÜKTÜR.”

*

Reyiz’in “daha adil bir dünya” kitabı daha yazarken çökmüş..

İnternet dünyasının en yaygın ansiklopedisi ABD menşeli “wikipedia”

Reyiz’in kitabını “roman” diye nitelemiş.

Evet “roman”.

Mizah mı, gerilim mi, bilimkurgu mu, ona da 750 gram kıyma parasına kıyacak olan okurlar karar versin.

Söylemesi ayıp, ben verdim.

Tanıtım için postadan çıktığı ve para vermediğim halde yine de kendimi kazıklanmış hissettim.