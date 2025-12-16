Hayır, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ın F-35 konusunda verdiği yanıta dayanarak Ankara bu uçakların rüyasını bile göremez demiyorum. Yine de Barrack’ın ne dediğine bakalım: F-35 programına geri dönüşü, Rus S-400 füze savunma sisteminin Türkiye’de imha edilmesi, elden çıkarılması, depolarda bile saklanmamasına bağlı.

Bunu biliyoruz.

Son 4 gün içindeki açıklamalarını de ekleyelim: Türkiye ile S-400’ler üzerine konuşuyoruz, 5-6 ay içinde bu sorun çözülür. Kritik eşiğe yaklaştık.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise “S-400’lerle ilgili yeni bir gelişme yoktur” diyor.

Ankara S-400’leri gözden çıkarır mı? Mesela üçüncü ülkelere satar mı veya imha eder mi veya Rusya bunları geri alır mı?

Diyelim ki bunu yaptı, Ankara-Moskova ilişkileri ne olur? (İki yıl önceye kadar Türkiye’nin ikinci parti S-400 sistemi almaya hazırlanıyor haberleri dolaşımdaydı.)

F-35’LER SORUNU SALT S-400’LERLE İLGİLİ DEĞİL

Evet, Ortadoğu’daki son gelişmelerden sonra, artık hiç değil. Yine diyelim ki Ankara, ABD’yi mutlu etti ve Rus savunma sisteminden bir şekilde kurtuldu.

Soru: F-35 programına geri alınır mı?

Bence hayır.

Çünkü F-35’ler olayının boyutu değişti.

Ortadoğu güç rekabetinin ana tartışma konusu oldu.

İsrail asla Türkiye’ye bu uçakların satışını istemiyor. Hatta, ABD’ye sattırmaz bile diyebiliriz. Trump diyelim ki istedi, Kongre’de engeller.

İSRAİL, BATININ ORTADOĞU’DA VAZGEÇİLMEZİ

Yine dünkü yazımda belirttiğim gibi, Trump’ın yeni Milli Güvenlik Stratejisi belgesi, ABD’nin Ortadoğu politikasının belkemiğini oluşturuyor.

Suriye’ye ve İran’a karşı öncü saldırı gücü.

Bölgeyi İsrail ile tasarlıyor.

İsrail gerektiğinde bölgedeki Arap ülkeleri üzerinde bile baskı unsuru. Hizbullah’a karşı savaşta, Katar’daki Hamas ofisini bombalayabiliyor.

Hele Ankara ile İsrail arasındaki ilişkilerin düşmanlık düzeyinde seyretmesini de hesaba katarsanız.

İSRAİL’LE BARIŞIRSA

Diyelim ki yine Ankara S-400’leri halletti. Yetmiyor. İsrail ile de anlaşması, düşmanlığı bitirmesi, bu konuda garantiler vermesi, Hamas’ı lanetlemesi, ilişkilerini en üst düzeye çıkarması, bölgede politikalarını İsrail’e göre ayarlaması gerekir.

Yani İsrail’e epey boyun eğmesi beklenir.

Ankara bunu zor hazmeder.

Bu ilişkiler mükemmel dereceye ulaşmadığı sürece, F-35 programına geri dönüş bana hayalin ötesinde, Kaf dağının ardında bile gözükmüyor...

Ankara tüm bunları biliyor sanırım.