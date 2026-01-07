Dünya, Venezüella lideri Maduro’nun başkentteki korunaklı konutundan bir gece yarısı operasyonu ile alınıp New York’a getirilişini konuşuyor. İster “Uluslararası hukuk hiçe sayıldı” deyin, ister “BM başta olmak üzere birçok kurum taca çıktı” yorumu yapın Trump’ın ABD’si “kovboy hukuku” uyguluyor. Maduro, tartışmalı seçimlerle koltuğunu korumuş bir devlet başkanı olsa da ülkesinin lideri. 1800’lerdeki altın hırsızlarına yapıldığı gibi arkası açık bir arabayla sokak sokak dolaştırıp hapishaneye götüremezsiniz. Narkotik suçlaması bahane gibi. ABD, kuzeyinden güneyine Amerika kıtasına hâkim olmak, petrol ticaretini yönetmek istiyor. Bu arada Cumhuriyet’in dikkat çektiği gibi Küba’ya operasyon an meselesi. Kolombiya ve Meksika sırada, ki o Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD ve Kanada ile birlikte üç ev sahibinden biri. Anlaşılan silahların gölgesinde bir futbol izleyeceğiz.

Konunun Türkiye tarafına dönersek denge politikası izlemek zorunda Ankara. Çünkü dünyada artık uluslararası hukuk yok, güçlülerin hukuku var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştiri alan ilk mesajları “pragmatist” içerikli. Maduro’nun derdest edilmesi kabul edilemez ama önümüzde çok önemli Suriye bataklığı, SDG, bölgedeki olası federe yapılanma ile GKRY, İsrail ve Yunanistan’ca delinmek istenen Mavi Vatan dururken öncelik ve denge politikasına ağırlık vermek zorunda Türkiye! O yüzden ABD’nin 1800’lerden beri uyguladığı Monreo Doktirini’ni canlandırıp petrol kontrolünü ele geçirme adımı ulusal çıkarlarımızdan önemli olamaz. Ne yazık ki güçlülerin hukukunun geçerli olduğu dünyada başınız derde girse ne Veneüzella yardım eder ne Rusya ne de Çinli tüccarlar! Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz benzetmesi iyi okunmalı. Cumhurbaşkanının tatil yaptığı otelden özel tim aracılığıyla alınıp Mürted Hava Üssü’nde mahkemeye çıkarılma girişiminin Maduro operasyonundan farklı olmadığını söyledi. Buradaki ayrıntıyı biz ekleyelim: Yüce Türk milleti emperyalistlerin uşağı FETÖ kadrolarına karşı insanüstü bir direniş gösterdi. Çünkü ülkenin harcında Atatürk’ün emaneti bağımsızlık var!

ANAHTAR MANDANİ!

New York’un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, Kuran’a el bastığı yemin töreninde “Hem Müslüman hem komünist hem laik” lider görüntüsü verdi. İlk icraatının “kiracıları koruma amaçlı ofis” açmak olduğunu söylerken New York’un sadece Manhattan sakinlerinin kenti olmadığını, kenar mahalleler Bronx ve Bedfordluların da kentte söz sahibi olduğunu belirtti. Konuşması “Zenginlerden vergi al” sloganlarıyla kesildi. Halkın arasında dolaştı, New Yorkluların özçekim ricalarını kırmadı. Seçim vaatlerini yerine getirirse halk kahramanı olur.

Buradan çıkarılacak sonuç Türkiye’de bir şeyleri gerçekten değiştirmek isteyenler Mamdani’nin seçim stratejisini dikkatlice okumalı. Elbette ABD ve Türkiye’nin dinamikleri farklı ama varsıl ve yoksul gruplar arasındaki uçurum iki toplumun da kanayan yarası, üstelik Türkiye ne yazık ki “küçük Amerika”. O yüzden Mamdani duruşu ilk legal seçimin anahtarıdır.

Bu arada dikkatlerden kaçmış olabilir, Özgür Özel benzer çizgide adımlar atıyor Ekrem İmamoğlu’nun -davalar nedeniyle- önünün kesildiği güncel zaman Türkiye’sinde. Muhalif medya pek ilgi göstermedi ama CHP lideri geçen hafta Ayvalık’taydı. Korumalarına haber vermeden ilçenin meşhur Boşnak işkembecisine gitti, kenar masada çorbasını içerken işletme sahibince, “kısık sesinden” tanındı, sonrasında “annemin yemeği” dediği kremalı şevketi bostanı tatmak için yeniden o dükkânın yolunu tuttu. Yine korumasız, il ve ilçe yöneticileri olmadan. Hesabı da cebinden çıkardığı nakit parayla ödedi. Türkiye’nin sol partisinin başındaki Özel, Mamdani’ye en yakın siyasetçi şu an elbette hem partisi hem kamuoyu gözünde yıpratılmazsa önü açık!

BEDRİ’NİN GÖR DEDİĞİ!

Kamuoyunu oyalayan dönerci Bedri krizi, aslında herkesin bildiği ama göremediği bir gerçeği ortaya serdi. Konunun, “Ayranı pahalı sattı” tarafı ile sosyal medyadaki etnik kimlik merkezli linç girişimi bir yana, birçok işletmenin aslında ödemesi gereken vergilerden bir şekilde kaçtıkları gerçeği ile yüzleştik. Pandemiden bu yana boş masası olmayan bir işletme meğerse son 1-2 yılı ya matrahsız geçmiş ya da “devede kulak” türü bir vergi ödemiş. Bu saatten sonra sadece Bedri usta değil, fahiş fiyatla hizmet veren tüm firmcalar risk altındadır, Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat da konunun takipçisi olmak zorundadır. Konunun, “Bedri usta o ruhsatları nasıl aldı” meselesinde de Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim; yerel belediye Kadıköy’ün, hele yeni başkan Mesut Kösedağı’nın konuyla ilgisi yok. Bu tip büyük işletmeler yapı ruhsatlarını tıpkı Grand Kartal’da olduğu gibi Turizm Bakanlığı’ndan alıyorlar. Bedri’nin ruhsatı da 2018’den!