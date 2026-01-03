1 ay önce Cumhuriyet uyarmıştı, “Süper Angarya” başlığıyla, Süper Kupa final serisinin Dünya Kupası yılında yoğun maç trafiği varken gereksiz olduğuna ilişkin. Elbette o günlerde, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, “Hep muhalefet, hep muhalefet” diye es geçmişti; maç tarihleri yaklaşınca kulüpler 5-6-10 Ocak’taki maçların ertelenmesini istedi. Çünkü finaldeki G.Saray, F.Bahçe ve Samsun’un inanılmaz bir maç trafiği var. Trabzonspor hariç 3 ekip, Süper Lig, kupa, Avrupa maçlarına çıkıyor. Üstelik 3 ekibin de her kulvarda hedefi var. İlk yarının, Türkiye Kupası uzatmasıyla yeni bittiğini hesaplarsak bu futbolcular ne ara dinlenecek, iyileşecek, hazırlanacak da üstüne Süper Kupa yarı final ve finaline çıkacak? Ancak dedik ya, bir maç planlamasını yapamayan TFF yönetimine sahibiz. Kendisine başvuran kulüplere “Boş hafta yok, yoğun trafik var” demişler; insan utanır bu cevabı verirken! Oysa bu takımların maç trafiği sezon başlarken belliydi, niçin “gereksiz”, para getirisi olmayan, seyircinin de ilgi göstermeyeceği bu formatta ısrar ediliyor, yanlıştan geri dönülmüyor Hacıosmanoğlu ve ekibine sormalı!

BAHİSTE SIRA KİMDE?

Türk futbolunu 2 aydır sarsan bahis furyasında, bugün yarın teknik direktör ve menajerlere sıra gelecek. Kim var kim yok TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca biliniyor. Soruşturmayı riske atmama adına imada bulunmak yersiz, ancak listede “çok ünlü” isimler yok, Süper Lig’de çalışmış isimler olduğu söyleniyor. Burada önemli bir ayrıntı var. Örneğin X teknik direktör, görevde değilken -boştayken- hür iradesiyle her TC vatandaşı gibi yasal bahis oynamışsa bu kimseyi ilgilendirmez, TFF umarız bu nüansı gözden kaçırmamıştır.

GÖKMEN AĞABEY’İN ARDINDAN

Gökmen Özdenak’ı uğurladık. Galatasaray ve milli takımların 1970’lerdeki golcüsüydü, sonrasında spor yazarlığı yaptı. Futbolculuğunun sonlarına yetiştim, ardından basın tribünlerinde beraberdik, bazen Galatasaray Adası, bazen TSYD’de sohbet ederdik. Karşısındakine değer verirdi, İtalyan yaka gömlekleri ve ceketleriyle moda ikonlarını aratmazdı. Stat ve Levent Barbaros Camisi’ndeki törende herkesin gözü yaşlıydı. Başkan Dursun Özbek’in konuşması beraber oynadığı Fatih Terim, Ali Yavaş, Bülent Ünder, Mustafa Denizli, ağabeylik yaptığı Cüneyt Tanman, Metin Yıldız, Okan Buruk, Vedat İnceefe, Beşiktaşlı Necdet ve Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen’e gözyaşı döktürdü. Ne diyelim, ışıklar içinde uyu Gökmen Ağabey.