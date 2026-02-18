Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen, Lang, Sara ve VAR!
Arif Kızılyalın
18.02.2026 17:59
Güncellenme:
Galatasaray, Juventus'u bir kez daha yendi.

Aslında beklenen sonuçtu, ancak son yılların en görkemli skoruna imza attı Okan Buruk Hocanın öğrencileri.

Gerçekten maç seçiyor Galatasaray ailesi. Büyük maçları büyük oynuyorlar, İtalyanlara karşı daha da büyük oynuyorlar. Taraftarı da futbolcusu da teknik adamı da...

Önceki yıllarda Milan, Roma, Fiorentina, çokça Juventus bu filmi görmüştü. 63 yıllık da bir yenilmezlik serisi vardı.

Özellikle 2010'ların başındaki şu meşhur 2 günlük karlı-buzlu maçı unutamamışlardı ki, 17 Şubat 2026'da 5-2'lik faciayla karşılaştılar.

Öncelikle Osimhen'den söz etmek gerek. 2 yıl önce şans eseri geldi, geçen yılın başında büyük fedakârlıklarla transfer edildi. Büyük para ödendi bonservisine. Ancak görüldü ki, Galatasaray'ın elinde kimsede olmayan bir siilah var. Real Madrid'li Mbappe'yi bir kenara koyarsak diğer Avrupalı forvetlerin içinde ilk 3'te. Gol vuruşları var, atletik, hırslı, takım oyununu biliyor, kendisini maça veriyor.

5 golü 3'nde yaptığı pres, yaratıcılık ve yırtıcılığının payı var. Keşke bir gol atsaydı...

Bilirsiniz  Osimhen ile Spalletti arasındaydı. İkili, Napoli döneminde gerilim yaşamış, Osimhen antrenmanı terk etmek zorunda kalmıştı. Spaletti de Osi'ye 2 oyuncu ile pranga vurmak istedi. Olmadı. Belki gol atamadı ama onun açtığı alanlardan arkadaşları 5 gol buldu.

Ve Lang.

Dün geldi, bugün Galatasaraylı oldu. Aslında Galatasaray'ı tanıyor. Sneijder hayranı, babası ve amcası Süper Lig oyuncusu; kendisi futbolu Beşiktaş altyapısında başlamış, sonra Hollanda'ya dönmüş. Havasını suyunu bilmese Barış Alper'in attığı şutun kaleciden dönebileceğini kestirip oraya koşu yapmazdı.

Gabriel Sara; maç öncesi efsane teknik direktör Fatih Terim'in, Sara ile ilgili yorumunu okudum: KOşar, pres yapar, asist yapar, daha da iyi işler yapar.."

Golü inanılmazdı. İngiltere suyu içmiş Sambacı vuruşuydu.

Ya Davinson'a attırdığı golün asisti. Milimle attırdı. Sandığım kadarı ile millilik yönü boşta, ben olsam Türk vatandaşlığı teklif eder, milli takımın 8 numarasını ona veririm.

Elbette Barış Alper unutulmamalı. Lang ve Sara bu kadar rahat top kullandıysa onun iki Juve sol bekini ıskartaya çıkarışının payı büyük. 

Ve hakemler; İtalyanlar bu kadar itiraz etmedi, bizim sosyal medyadaki eski manken, topçu-popçu tayfası kadar.

Ne o Barış Alper iki pozisyonda da Makkelie'yi kandırmış, hakem Galatasaraylıymış. Vah vah..

Allah akıl fikir versin. Türkiye'deki yapı bitti, Galatasaray şimdi de UEFA ve FIFA'da mı yapı kurdu anladım ya neyse.

Neyse hakemden ziyade dünkü maçın VAR hakemlerine değinmek istiyorum.

7 golün 3-4'ü milimlik kararlarla geldi. Ancak orta hakem Makkalie ne de VAR ekibi bizdekiler gibi 5-10 dakika tekrar izlemedi.

Dr. Ferhat Gündoğdu dünkü maçı iyi izlesin. MHK Başkanı ya, belki VAR hakemlerini uyarır, "Biraz hızlanın ve dikkatli olun" diye. Dünkü maç Türkiye ligi maçı olsa 20 dakika uzatma oynanırdı. Biraz ciddiyet; tonla para alıyorsunuz VAR hakemleri lütfen hak da yemeyin, insanları maçtan da soğutmayın.

Sonuçta F-35 veya Eurofighter Typhoon uçurmuyor, beyin ameliyatı da yapmıyorsunuz! Şu ofsayt çizgilerini doğru çizin.

Bir söz de TRT'ye; Yüce Türk devletinin televizyonu, Cumhurbaşkanı'nın TV'den, Bakanların stattan, milletin de evlerinden izlediği maça daha bir özen gösterir. Ne demek maçın bir bölümünü yedek kulübesi kamerasından naklen yayınlamak? 

Ve TFF ile İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bir paragraf; Galatasaray'ı sevmeyebilirsiniz. Sevmeyin de!

Ancak şu an Türk futbolu denince Galatasaray akla geliyorsa saygı duyacaksınız. Galatasaray sayesinde Türkiye adı milyarlarca kez yinelendi Juve zaferiyle. Ve bundan İbrahim Hacıosmanoğlu ile ekibi de fayda gördü.

Gelgelim, aynı TFF maç sonrası Galatasaray'ı kutlarken siyah bir zemin üzerine logolu skor ve basit bir metinle kutlama mesajı yazdı. İnsan utanır! Tamam üzgünsünüz Galatasaray kazandığı için ama bari matem zemini koymayın X mesajınıza! Ayrıca ben Hacıosmanoğlu'nun yerinde olsam, sağda solda Galatasaray'a olmadık lafı etsem (kimin yanında hangi lafları ettiği bende saklı, isterse söyleriz..) Galatasaray maçına gelmem, utanırım en azından!

Bu arada kutlama mesajları demişken, muhalefeti, iktidarı herkes kutladı Galatasaray'ı; hem de yürekten. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP lideri Özgür Özel, Gökhan Zeybek, Fahrettin Koca'nın mesajları çok samimiydi. En azından iktidar ile muhalefetin sporda, futbolda Galatasaray'da aynı çizgide yürümesi sevindirici ülkemizin geleceği için...

