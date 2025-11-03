BEŞİKTAŞ- Fenerbahçe derbisine kırmızı kartlar ve yüksek tansiyon damgasını vurdu. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten hakem Ali Yılmaz, 25. dakikada Orkun Kökçü’nün, Edson’un arka adalesine tabanıyla yaptığı faulün ardından sarı kart gösterdi. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Yılmaz’a izleme tavsiyesi yaptı. Hakem Yılmaz, Orkun’a direkt kırmızı kart gösterdi. Bu karara sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sahaya girip hakem Ali Yılmaz’ın üstüne yüremeye çalıştı. Yılmaz, Yalçın’a da kırmızı kart gösterdi. Yardımcılarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı Sergen Yalçın derbinin kalan bölümünü yedek kulübesinin arkasındaki tribün bölümünden takip etti.

HAKEME ‘BAHİS YAPSANA’, ASENSİO’YA PET ŞİŞE - Beşiktaşlı taraftarlar çıkan iki kırmızı karta öfkelenirken hakem Ali Yılmaz’a yönelik “Bahis yapsana” tezahüratında bulundu. 30. dakikada F.Bahçe’nin kullanacağı korner sırasında tribünden atılan pet şişe Asensio’nun başına isabet etti. F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco da 40. dakikada itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

ORKUN YİNE YAPTI - Orkun Kökçü bu sezon ligde Başakşehir maçıyla birlikte 2. kez kırmızı kart gördü.

PENALTI BEKLEDİ - F.Bahçe, 13. dakikada Emirhan’ın Kerem’e müdahalesinde penaltı bekledi. Hakem Ali Yılmaz devam ettirdi. 45+2’de Beşiktaş ceza sahasında Salih-Kerem mücadelesinde F.Bahçe penaltı bekledi, Ali Yılmaz eliyle penaltı noktasını gösterdi, sonra aut kararı verdi. 77. dakikada Skriniar’ın eline gelen topta Beşiktaş penaltı itirazı yapsa da hakem devam ettirdi.