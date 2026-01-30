Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynepler’i küstürmeyin
Arif Kızılyalın
Zeynepler’i küstürmeyin

30.01.2026
Grand slam organizasyonlarında 2025 Wimbledon’dan sonra 2026 Avustralya Açık’ta da 3. tura yükselen kadın tenisçimiz Zeynep Sönmez hepimizin gurur kaynağı oldu. Gerçi, kıymeti kendinden menkul Türk basını konuya pek ilgi göstermedi ama Zeynep’i uluslararası tenis dünyası el üstünde tutuyor. Son olarak WTA’nın önemli organizasyonlarından Abu Dabi ve Merida Açık için özel davet aldı. Görünen o ki, Zeynep deneyimini artırdıkça Türkiye’yi ayağa kaldırmaya devam edecek. Elbette başta Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Spor Genel Müdürlüğü’nün desteklerini biliyoruz. Gerçek bir rol model. Disiplinli, başarılı ve eğitimli. Tenis oynarken Descartes okuyup gençlere subliminal yoldan “Başarılı sporcu eğitimli ve görgülüdür” mesajı veriyor. Elendiği rakibi tribünlerle atışırken o baygınlık geçiren top toplayıcıya yardıma koşuyor ve “Sporcudan önce iyi insan olmalıyız” temasını işliyor. TMOK’un gereken desteği vermesini bekliyoruz Zeynep’e, hatta ufukta henüz belirmeyen 2036 Olimpiyatları’nın yüzü yapın korkmayın, Türkiye’nin yüzünü kara çıkartmaz bu evlat! Elbette sadece Zeynep değil, atletizmde Tuğba Danışmaz, Ersu Şaşma, yüzmede Kuzey Tunçelli ve onlarca genç isme destek olmalıyız. Umarız federasyonlar bu evlatları parlatır ve bize de günün birinde Türk atletin, Türk yüzücünün, Türk okçunun zafer öyküsünü yazmak kalır.

MARKO PAŞA’YA SÖYLEYİN!

TFF aylardır gündemdeydi bahis skandalıyla. Hakemlerin, futbolcuların, antrenörlerin üzerine gittiler. TFF’de profesyonel olarak çalışanlar için henüz işlem yapılmadı. Ki, savcılıkta bahis oynadığını kabul edenler için bile ses, seda, yaptırım yok. Örneğin yasal yoldan bahis oynayan antrenöre ceza ver, TFF’den kallavi maaş alan isme yaptırım uygulama! İbrahim Hacıosmanoğlu adaleti bu olsa gerek! Ve daha önemlisi, Adada Demirspor ve Eyüpsporlu yöneticilerin dışında 150’ye yakın profesyonel kulübün yöneticileri sizce bahis oynamadı mı? Bence oynadı! Hatta “PFDK’lik olmayalım” diye görevlerinden istifa edenler var. İsim de vereyim isterseniz, ama benim işim değil, zaten savcılık konuya hâkim. TFF’nin atmadığı adımı savcılar atıyor futbolda. Bir satır da Sivasspor-Amed maçında Diyarbakır ekibinin attığı gol için! O gol ofsayt. Ben demiyorum VAR bilgisayarı diyor, ama hakemler golü veriyor. Bunun hesabını kim soracak? Hacıosmanoğlu mu, yoksa Marko Paşa mı?

