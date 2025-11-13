İş insanı, Fenerbahçe üyesi, milli sporcu Mustafa V. Koç’un Türk sporundaki vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülleri”nin 9.’su gündeme damgasını vurdu. Koç grubunun en önemli 3 ödülünden biri. Bu yıl olimpik kategoride milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım, paralimpikte milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez verilen “Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü” ise Olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık’a verildi. Enver Yıldırım, memur çocuğuyken spor sayesinde geldiği noktayı anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. Abdullah Öztürk de kazandığı başarıların ülkedeki tüm engellilere örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım ve Öztürk’ün ödülleri dönemsel başarılarına ait, ancak Ahmet Ayık’ın ödülü spora, güreşe ve Atatürk Türkiye’sine adanmışlık ödülüydü. Çünkü, o Sivas’ta güreş sayesinde parlayan, sonrasında Türkiye’ye sayısız dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları getiren, yenilmez denen Sovyet Medvedev’i deviren, Uluslararası Güreş Federasyonu’nda asbaşkanlık yapan, en önemlisi de kadın güreşini Türkiye’ye kazandıran isim. Ahmet Ayık’ı anlatmak için de sütunlar yetmez. Oğlu Osman Ayık’la beraberdik, babasının kadın güreşi için verdiği çabayı özetlerken, “Rahmetli Abdülkadir Yücelman Ağabey ve Cumhuriyet gazetesi bizimle durdu hep” dedi. Kadın güreşini getirdiği için kafasına madeni para bile yemiş Ahmet Başkan, ama bugün Türk kadın güreşçiler kürsüye çıkıyorsa “Aslan payı”, “Sivas Aslanı”nındır!

Törenin ardından güzel bir sohbet ortamı vardı. Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un, halası Semahat Arsel’i kürsüye kendi eliyle çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Ali Bey spor insanlığının yanı sıra ailesinin hayırlı evladı olsa gerek. Yine Türkiye Paralimpik Komite Başkanı Dr. Murat Aksu ve TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de geceye renk kattılar. Gerçi Gülüm biraz durgundu; sanırım tüzük değişikliği yoruyor. Eğer Bakanlık (Bakan Dr. Osman Bak) ve genel müdürlükle (Prof. Dr. Ozan Çakır) dirsek teması sağlarsa daha hızlı yol alır. Çünkü bir gerçek var ki, Türkiye’de spor “Devlet”in sayesinde buralara geldi, dernek ve şirketler ise el verdi.