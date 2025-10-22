KKTC seçimlerinde CTP’nin hukukçu akademisyen lideri Prof. Dr. Tufan Erhürman’ın ezici bir üstünlükle Ersin Tatar’ı geride bırakıp cumhurbaşkanı seçilmesi sürpriz olarak değerlendirilse de beklenen bir sonuçtu. Hatta Tatar’ın ağır yenilgisi bağıra bağıra geldi. Lefkoşalı gazeteci Onur Evrensel’in dediği gibi “Kıbrıs, Türkiye’den görüldüğü gibi bir ada parçası değildi ve bize sürpriz gelen seçim sonucu onlara göre malumun ilamıydı.”

Ayrıntılara gelirsek Kıbrıslılara göre seçimdeki kırılmanın temel nedenlerden biri geçen seçim Tatar’ı zirveye taşıyan Ulusal Birlik Partisi örgütünün cumhurbaşkanına küsmesi ve sandığa gitmemesi. Ki UBP bileşenlerinin önemli bölümü Türkiye’den göçenlermiş. Seçim günü evde oturmayı yeğlemişler. CTP, yani Erhürman’ın partisi ise karamsar ortamda gençlere birleşik Kıbrıs modeliyle AB üyeliğini de kapsayan bir gelecek vaat etmiş o süreçte. Üstelik Kıbrıs’ın yasadışı bahis, mafya, kontrolsüz kumarla bozulan imajını düzeltme sözü de verilmiş.

Sosyal medyadaki, “Cumhur İttifakı kime destek verse kaybediyor” yaygın anlayışına gelirsek espri bir yana Ankara’nın müdahalesi ters tepti! AKP’li Cevdet Yılmaz, Süleyman Soylu ve Hulusi Akar’ın anlam içermeyen ziyaretleri Ersin Tatar’a yarardan çok zarar vermiş. Özellikle de Cübbeli Ahmet Hoca’nın Lefkoşa vaazları, siyasal İslam dayatması olarak algılanırken eşzamanlı başlayan orta öğretimde başörtüsü tartşması kararsız apolitik kesimde özgürlüklere müdahale olarak yorumlanmış.

Seçim kampanyasının en ilgi çekici enstantanesi ise CTP adayının sıradışı saha çalışmalarıydı. Erhürman seçim kampanyasında sürekli eşi Nilden Bektaş Erhürman’la alanlara çıktı! Ekrem İmamoğlu-Dilek İmamoğlu çifti gibi el ele fotoğrafler verdi. Ne tesadüf ki Erhürman’ın kampanyasındaki pankartların yazı stilleri de İmamoğlu’na üst üste üç seçim zaferi getiren karakterlerle benzerlik gösteriyordu. Hatta balkon konuşmasında Erhürman’ın kısılan sesi ve vurguları “Acaba İmamoğlu mu konuşuyor” diye yorumlandı. Galiba 2025 siyasetinin belirleyicisi genç seçmen, bu tarzı seviyor, İstanbul’da ya da Lefkoşa’da fark etmiyor. Bu arada Erhürman’ın Ankara’daki CHP ziyareti de Yunan mandası iddialarını çürütür nitelikteydi. Kafası karışık seçmen Özgür Özel-Tufan Erhürman fotoğrafını, “CHP lideri, Kıbrıs’ı Rumlara peşkeş çekecek biriyle yan yana gelmez” olarak yorumladı ve CTP’liler sandıklara koşup oyunu geçmişe değil geleceğe attı.

Seçimin yüzde 63-35’lik sonucunun, 2004 Birleşik Kıbrıs referandumu ile benzerlik göstermesi de ilgi çekici. O günlerde “Yes be annem” diyerek Rum tarafı ile entegre olmak isteyen kesim Erhürman’la aynı oyu (yüzde 65) almış ama Larnaka’nın yüzde 75’lik hayır oyu birleşme rüyasını rafa kaldırmıştı.

Dipnot; yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY ile masaya oturacaktır ancak Ankara’nın adadaki varlığı pazarlık konusu edilemez çünkü Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalarla belirlenen garantör ülkedir. Yeni doğalgaz hattı da Kıbrıs denkleminin anahtarıdır. Unutulmamalıdır ki KKTC yavru vatandan öte Mavi Vatan’ın kilometre taşıdır, Doğu Akdeniz’e demirli yüzmeyen dev bir Türk uçak gemisidir.

ABD’DEN AL HABERİ!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yabancı basının sorularını yanıtlarken sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Bu açıklamanın anlamı, “Mali rahatlama öngörülemiyor, emekli, emekçi ve memur 2026 için umutlanmasın.”

Dün başlayan asgari ücret görüşmelerinde de böyle bir rüzgâr esti. Çünkü, gelir çeşitliliği yaratamıyor para yönetimi. Kamudaki tasarruf sadece kâğıt üzerinde var, doğrudan vergiyi toplayamıyor, dolaylı vergiyle de çark bu kadar dönüyor. Örneklemek gerekirse AKP iktidara gelmeden önce Türkiye’deki vergi sistemi yüzde 50 doğrudan, yüzde 50 dolaylı vergi sınırındaydı. Şimdi, bu makas yüzde 30-70 olarak değişti. Sürekli affa uğrayan doğrudan vergiler azalırken ÖTV, KDV’nin başını çektiği dolaylı vergi arttı da arttı! Mehmet Şimşek ve önceki maliye bakanları ile AKP iktidarının gerçekten uzak uygulamalarının faturası da hep dar gelirliye kesildi.

Karahan’ın sıkı para açıklamasını değerlendiren ekonomistler, dövizin baskılanmasının yanı sıra bu yılki asgari ücret artışının yüzde 20 bandında kalacağını, memur ve emekli maaşlarında da benzeri düzenlemeye gidileceğini söylüyorlar. Görünen o ki özellikle üç büyük kent İstanbul-Ankara-İzmir’in yükselen kiralar nedeniyle yaşanılmaz hal alacak. O yüzden kimse bu iktidardan en azından seçim yılı değilse pek bir şey beklememeli!