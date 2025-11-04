TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı “bahis skandalı”, her geçen gün boyut değiştirip genişlerken düğmeye futbol paydaşlarının değil “Devlet” erkinin bastığı konuşuluyor spor dünyasında.

Anımsanacak olursa, futboldaki yasa dışı bahis ve bağlantılı şike iddialarını ortaya atan ilk isim Ali Koç ve dönemin Tuzlaspor Başkanı Fevzi İlhanlı’ydı. Üzerinde kayıtlı şirket statüsünde 2-3 kulüp bulunan İlhanlı, çeşitli iddialar ortaya atmış, Cumhuriyet gazetesinde Murat Ağırel ve bu satırların yazarı konuyu sıcak tutmuştu. Gerçi çok itibarlı biri değildir ama canı yandığı için açıklamıştı bu sistemi. Ardından Antalya Başsavcılığı gelen ihbarları değerlendirdi, sonradan devreye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek girdi, onlardan ziyade de yargı sisteminde etkili olan Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin futboldan anlayan temsilcileri (adı lazım değil) işin ucu nereye varırsa varsın bir operasyon için devlet büyüklerini ikna etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na da eline tutuşturulan metni okumak kaldı! Evet bu operasyonu Devlet yapmıştır; iyi de yapmıştır.

Çünkü, konu 152 hakem, birkaç futbolcu, menajer ile sınırlı değil. Konu aslında Türkiye’nin Avrupa’da kara listeye alınmasına neden olan kara para trafiğidir. O yüzden şu sıralar devletin ilgili makamları (Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MASAK, Maliye Bakanlığı, Spor Bakanlığı) haksız kazanç elde eden futbol paydaşlarının, 2., hatta 3. derece aile yakınlarının hesaplarına kadar inceleme başlatmış durumda. Özellikle de aracı para kurumlarının reklam verdiği kulüpler! Merkez Bankası’nın faaliyetlerini durdurduğu elektronik para ve ödeme hizmeti veren firmaların geriye dönük hesapları da kontrol altında. Örneğin, bu suçun bir paydaşı, kendi adına ait bir bankadan aracı para kurumuna para gönderiyor. O kurum bu parayı yasa dışı bahsin cenneti Gürcistan veya Sırbistan’a aktarıyor, orada da bu paralar Türkiye’deki anlaşmalı maçlara yatırılıyor. Ortaya çıkan kazanç da kara paranın ta kendisi. Eğer Yüce Türk Devleti bu sistemi çözer, geri adım atmazsa kara para işine karışmış futbol ailesinin -hem de önde gelenleri- İtalya’daki temiz eller operasyonundan beter cezalara çarptırılırlar. Öyle ki, federasyona yakın bir dostum, “Ankara Demir-Nazilli maçı devede kulak, Adana Demirspor’un lige yükseldiği sezon dahil her maç incelemeye alınmalı” dedi. Elbette bu operasyonu yapanların Tiflis-Belgrad hattını da iyi incelemesi gerekiyor. Bu arada Hacıosmanoğlu’nun günahını almayalım, o devletle hareket ediyor, ancak burada düğmeye TFF falan basmış değil