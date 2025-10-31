TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla başlayan kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İşin en garip yanı, şu an MHK Başkanlığı görevini sürdüren Ferhat Gündoğdu’nun da adına kayıtlı bir bahis hesabı olması. TFF, “bahisçi” hakemleri PFDK’ye sevk ederken, hakemlerin başı için bir girişim olmadı bu yazı kaleme alınana kadar. Ki o Ferhat Gündoğdu tartışmalı bir isim. Arşiv araştırması yaparsanız, Aliço lakaplı Ali Fevzi Bir ile Ferhat Gündoğdu’nun adlarını internet arama motorlarından birine yan yana yazarsanız, mahkeme kayıtlarına kadar yansıyan bir dizi iddia ve gazete haberine denk gelirsiniz. Gelgelelim, eğer yalanlanmıyorsa, adına bahis hesabı olduğu belirtilen MHK Başkanı hemen görevden alınmalıdır. Yoksa zaten TFF’nin tartışılan güven kantarı iyice şaşar. Hadi diyelim başkan Hacıosmanoğlu bu kararı alamıyor, peki dürüstlüğüyle bilinen TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve yönetimde bulunan ve gerçekten işleri futbol olan isimler niye masaya yumruğunu vurmaz? Yoksa Hacıosmanoğlu ve yönetiminin MHK Başkanı’ndan çekindikleri bir konu mu var? Ortaya çıkmalı.

O yüzden, bahis işi sulanmak üzere. Benzeri bir kaos 15 Temmuz 2016 sonrasında da yaşanmıştı. FETÖ’cü bahanesiyle, aralarında Sabahattin Güler, Fahir Ersoy gibi “tescilli Atatürkçü” ama muhalif isimler camiadan uzaklaştırılmak istenmişti. Şimdi bize gelen duyumlara göre 152 kişi içindeki bazı isimler boşu boşuna ateşe atılmak üzere. Örneğin, 2020 yılında TFF’nin 2. ve 3. Ligler için bir bahis sitesiyle yaptığı sponsorluk, isim hakkı ve naklen yayın anlaşması sonrası, hakemler maç izleyebilmek adına bu bahis sitesinde hesap açmıştı. Çünkü o maçlar sadece söz konusu bahis sitesinin kanalından naklen yayımlanıyordu ve o yayına erişimin de tek yolu üyelikti. TFF eliyle suça teşvik var yani!

TFF’nin ivedi olarak açıklaması gereken bir başka konu da bazı TFF kurul yöneticileriyle profesyonel TFF çalışanlarının da bahis oynadığının ortaya çıkması. TFF köklü bir temizlik yapmalı ama suçu olanları cezalandırmalı, yukarıdaki örnekte verdiğimiz suçsuzgünahsız insanları değil.

Ve gelelim bahis işinin kumar tarafına. Kıbrıs ve komşu ülkelerdeki kumarhanelerde şu an Türk futbolunu yöneten en üst kattaki isim(ler) dahil çoğu ismin fotoğrafı yayımlandı geçmiş zaman içinde. Hatta bir hakem, hakemliği sırasında rulet masasında görüntülendi. İki gün konuşulup unutuldu bu gelişmeler. Bir de geriye dönük TFF’de başkanlık ve yöneticilik yapan isimlerin şans oyunları ve bahis şirketlerine sahip veya ortak oldukları biliniyor. Yani bu kadar girift bir ilişki var bahisle TFF arasında!