Yazarın Son Yazıları

Sıra Play-Off’ta

Hedefi belliydi Bizim Çocukların.

Devamını Oku 16.11.2025

Bir ödülden ötesi

İş insanı, Fenerbahçe üyesi, milli sporcu Mustafa V. Koç’un Türk sporundaki vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen...

Devamını Oku 13.11.2025

800 TL uğruna!

“İstihdam sağlıyorlar dokunmayalım” alışkanlığı yedi genç insanı daha yaşamdan kopardı.

Devamını Oku 12.11.2025

Devlet niye düğmeye bastı?

Futbolda, yasa dışı bahis skandalı için “Düğmeye devlet bastı” yorumunu yaptık geçen hafta.

Devamını Oku 08.11.2025

TFF başkanından telefon: 'Adları bu işe karışanlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem belirleyen -değiştiren- açıklamalar yaptı dün.

Devamını Oku 05.11.2025

Düğmeye devlet bastı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı “bahis skandalı”, her geçen gün boyut değiştirip genişlerken düğmeye futbol paydaşlarının değil “Devlet” erkinin bastığı konuşuluyor spor dünyasında.

Devamını Oku 04.11.2025

Kırmızı kart ve olay

BEŞİKTAŞ- Fenerbahçe derbisine kırmızı kartlar ve yüksek tansiyon damgasını vurdu. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten hakem Ali Yılmaz, 25. dakikada Orkun Kökçü’nün, Edson’un arka adalesine tabanıyla yaptığı faulün ardından sarı kart gösterdi. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Yılmaz’a izleme tavsiyesi yaptı.

Devamını Oku 03.11.2025

Bahis meselesi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla başlayan kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Devamını Oku 31.10.2025

Atatürk’ün Cumhuriyeti!

“Arkadaşlar müzakere (görüşme) edeceğimiz kanunla yeni bir şey yapacak değilsiniz.

Devamını Oku 29.10.2025

Bahis beka sorunu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Devamını Oku 28.10.2025

Kırmızı isyanı

GALATASARAY’IN Süper Lig’in 10. haftasında evinde 1-0 geriye düşüp Göztepe’yi 3-1 yendiği maça hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları damgasını vurdu.

Devamını Oku 27.10.2025

Kıbrıs’ı görememek!

KKTC seçimlerinde CTP’nin hukukçu akademisyen lideri Prof. Dr. Tufan Erhürman’ın ezici bir üstünlükle Ersin Tatar’ı geride bırakıp cumhurbaşkanı seçilmesi sürpriz olarak değerlendirilse de beklenen bir sonuçtu.

Devamını Oku 22.10.2025

Başka İstanbul yok!

2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un en önemli sınavı 2027 Avrupa Oyunları. İyi bir ev sahipliği, aksamayan bir organizasyon ve özellikle IOC’nin seçici kuruluyla yapılacak bire bir görüşmeler kadim kentin Olimpiyat düşünü gerçeğe dönüştürebilir.

Devamını Oku 21.10.2025

Gazze, Trump İnönü ve Türkiye!

Diplomatik bir tiyatro oyunu gibiydi Gazze Barış Antlaşması.

Devamını Oku 15.10.2025

Gençlik rüzgârı

Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi.

Devamını Oku 15.10.2025

Krizi yönetememek

Tam da kritik Gürcistan maçı öncesi gereksiz krizler yaşandı futbolda. İlki Lille’de oynayıp harikalar yaratan kaleci Berke’nin, ama sakatlığı, ama kadroya girememesi nedeniyle Milli Takım kampından ayrılması ve durumun da kamuoyuna TFF’nin “İzinsiz ayrıldı” diye aktarmasıydı.

Devamını Oku 14.10.2025

Farka koştuk

Sofya’nın kalbinde, Vasil Levski Stadyumu’ndaki 2026 Dünya Kupası grup eleme maçı sadece üç puanlık bir mücadele değil; iki moral yorgunu takımın yeniden ayağa kalkma savaşıydı.

Devamını Oku 12.10.2025

Tayyip Bey ve Biz!

Yazar Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında kırılmaya neden olan Fahim Bey ve Biz* adlı eserinde “biz” zamiriyle toplumun birçok kesimini kapsayan geniş bir çerçeveyi konu alır.

Devamını Oku 08.10.2025

TFF ayrımcılığı!

TFF’nin Trabzonlu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 hafta önceki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında, Bordo-Mavili ekibin golle sonuçlanabilecek atağını, “Oyunu başlatmadım” yorumu ile kesen FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler’i, “Hatalı değil, planlı eylem” diyerek kara listeye almış, kızağa çekmişti; hatta Arda Kardeşler’in hakemlik hayatının da bitirileceği söyleniyordu.

Devamını Oku 07.10.2025

Çünkü G.Saray!

Maç öncesi senaryolar vardı, “Galatasaray skorboardı kaldırdı, ağır yenilgi geliyor”.

Devamını Oku 02.10.2025

Victor Hugo’nun Ümraniye’si!

Fransız edebiyatının önde gelen yazarı Victor Hugo, Les Miserables (Sefiller) adlı eserinde 19. yüzyıl Fransa’sının ceza uygulamaları ve adalet anlayışı konusu edilir.

Devamını Oku 01.10.2025

Sadece başkansınız!

Trabzonspor-Gaziantep maçının FIFA kokartlı hakemi Arda Kardeşler, bariz hata yaptı, Trabzonspor’un gollük atağını kesti.

Devamını Oku 26.09.2025

Komünistler Moskova’yadan TRÇ açılımına

MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, dönem dönem kritik mesajlar veriyor.

Devamını Oku 24.09.2025

Emniyet müdürü kararnamesi!

1970’lerdi, İstanbul’un en genç Emniyet müdürü unvanını taşıyan Ahmet Arif Kızılyalın (Sicil 7456) Cibali’de tonlarca kaçak sigarayı yakalatıp rütbe almış ve Plan Harekât Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Devamını Oku 17.09.2025

CHP ve Türkiye!

“Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” demiş büyük Atatürk bundan 90 yıl önce; ardından da “CHP, halkın kendisidir” diyerek gelecek nesillere mesaj vermiş.

Devamını Oku 10.09.2025

Mücadele nerede?

İspanya; anlatmaya gerek yok.

Devamını Oku 08.09.2025

Zafer haftası

Geçen hafta 30 Ağustos’u kutladık; zafer, “Zafer benimdir” diyenlerin bayramıydı.

Devamını Oku 06.09.2025

Sevinç ve kâbus!

Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı.

Devamını Oku 05.09.2025

Baba ocağı kuşatmada!

CHP, temelleri cephede atılan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcısı Atatürk’ün kurduğu bir baba ocağıdır Türk siyasi tarihinde.

Devamını Oku 03.09.2025

Quo vadis Suriye?

Öncelikle belirtmekte yarar var ki Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal güvenliğimizle doğrudan ilintili.

Devamını Oku 27.08.2025

BAY, BAY olmadan!

Galatasaray’ın başı Barış Alper Yılmaz kriziyle ağrıyor. Oysa genç oyuncu, geçen ay kulübüyle sözleşmesini 2029’a kadar uzatmıştı. Fatih Terim döneminde Keçiörengücü’nden transfer edildikten sonra son 3 yılda inanılmaz bir çıkış yapan BAY, kulübün önerdiği artışı kabul etmiş, imzalar atılmıştı.

Devamını Oku 26.08.2025

Anayasa ve yasalarla cuma restleşmesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son üç cuma hutbesi, -kamuoyunun dikkatinden kaçsa da- laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş kimliği, anayasası ve medeni kanunlarıyla bir tür hesaplaşma niteliğinde.

Devamını Oku 20.08.2025

Ehliyet sahte kaza gerçek!

Diploma rezaleti, ehliyet sınavlarında da sahte sağlık raporu ve sahte notlarla sürücü belgesi verildiğini ortaya koydu.

Devamını Oku 13.08.2025

Komisyonun komisyonu!

Ülke insanı, yaz sıcağında ekonomik darlıkla boğuşurken terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Meclis komisyonu gündemin ilk sırasına oturdu.

Devamını Oku 06.08.2025

2027 oyunları ve 2036 hedefi!

İstanbul’un Olimpiyat yolculuğundaki en önemli sınavı diye duyurulmuştu 2027 Avrupa Oyunları’nın ev sahipliği. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na verdiği kota ve İstanbul’un organizasyon yeteneğinin duyurulması açısından önemli bir adımdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Olimpik kent doğrultusunda en büyük adımımızı 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yaparak atıyoruz” demişti.

Devamını Oku 05.08.2025

Atatürk’ün emaneti yanmasın!

Cumhuriyet gazetesinin 2 Mart 1937 tarihli 1. sayfasında şu manşet var: “1937 bütçesi mütevazin (denk) olarak Meclis’e verildi.”

Devamını Oku 30.07.2025

G.Saray kültürü

Galatasaray geçen hafta Bankalar Birliği’ne olan ve yıllık faizi milyonlarca doları bulan borcunu kapattı.

Devamını Oku 29.07.2025

Ümmetçi yaklaşım Osmanlı ve Erdoğan

Bugünlerde çokça tartışılan ve hatta “Türkiyelilik” modasıyla sulandırılmak istenen Türklük tanımı...

Devamını Oku 23.07.2025

Voleybolcuları yıpratmayın!

Filenin Sultanları ya da Atatürk’ün kızları; nasıl adlandırırsanız adlandırın, müthiş bir takımımız var.

Devamını Oku 22.07.2025

‘Barış’DAM’dan düşer mi?

Türkiye, 40 yıldır PKK ile süren savaşta 40 bini aşkın evladını kaybetti. Üstelik 3 trilyon dolara yakın ekonomik kayıp yaşandı. Şimdi ise “terörsüz Türkiye” umuduyla bir süreç yeniden filizleniyor.