Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cezaevi mektubu!
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

Cezaevi mektubu!

26.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gündeminde cezaevleri var. Özellikle de İBB merkezli dosya kapsamındaki Silivri, Kandıra ve Çorlu cezaevlerinin adı sürekli yankılanıyor. Çünkü her geçen gün artıyor siyasi tutuklu sayısı. Davaların başlayacağı günü dışarıda veya çeşitli kısıtlarla evlerinde beklemeleri gerekirken hapisteler.

Peki, Türkiye’deki tutuklu sayısı kaç? Son rapora göre toplam 403 bin 60 kişi, yani nüfusun binde 5’ine yakını ya tutuklu ya hükümlü ya da mahkemeye çıkacağı günü bekliyor. Şu an için 395 cezaevi kurumu var ve kapasiteleri yaklaşık 299 bin. 104 bin kişilik bir fazlalık söz konusu ve doluluk oranı yüzde 133.

Almanya’da 170 cezaevinde 59 bin kişi kalıyor. Kapasitelerinin yüzde 80’inini kullanıyorlar. Fransa’daki suç oranı daha yüksek, 75 bin hüküm giymiş kişi, 65 bin kişilik cezaevlerini paylaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde benzer bir tablo var, tutuklu sayısı eşittir kapasite!

Öncelikle ortada suç varsa elbette cezası çekilmeli. Ne var ki insani koşullarda ve yeni suçlar oluşmadan.

Geçenlerde Trabzon nüfusuna kayıtlı O.K. adlı tutukludan mektup geldi. Yıllarca önceki sağ-sol kavgasındaki ölümlü bir olay nedeniyle hüküm giymiş eski bir öğretmen. Tahliyesini bekliyor. “Sosyalist jargondan geldiğim için insanca bir hayat ve adalet için mücadelemi sürdürüyorum” diye başladığı mektubunda, Sinop Durağan Cezaevi’nde uyuşturucu trafiğinin yaşandığını söylüyor. “Bonzai kökenli bir tür uyuşturucu, cezaevine bir şekilde sokulup pazarlanıyor” diyor. Güvenlik kameralarının ısrarla bozulması sayesinde birilerinin bu işten rant sağladığını öne sürüyor. Konuyu Adalet Bakanlığı ve CİMER’e yazmış. Sonrasında hapishanedeki görevliler tarafından psikolojik baskıya uğramış. Mektubunda söz konusu cezaevi görevlilerinin adlarını da mahlas olarak veriyor ve bu bilgiler Adalet Bakanlığı’nın dosyasında. Boyabat ve Durağan savcılıklarına verdiği şikâyet dilekçelerindeki bazı ayrıntılar kaldığı cezaevine yansıyınca can güvenliği gerekçesiyle Sinop cezaevine gönderilmiş. Uyuşturucu toplum düşmanı bir madde ancak cezaevi ile aynı cümlede geçince sorun katlanıyor. Hassasiyet şart. Keza kuyu tipi cezaevlerinden de kötü duyumlar geliyor.

Umuyoruz Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialara kayıtsız kalmaz ve işin içine uyuşturucu ile uyuşturucu ticareti giriyorsa gereği yapar.

ÖZNE ÖCALAN OLMAMALI! 

TBMM’nin “eksik” heyeti apar topar İmralı’ya gitti. Belli ki Cumhur İttifakı’nın AKP ayağı hâlâ mesafeli. Öyle ki İmralı gemisine binen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, önce “Gitmedim” dedi. Ardından, “Gitmiş olabilirim” ifadesini kullandı. Demek ki gönülsüz. MHP’li Feti Yıldız belli ki “mecburi hizmet” bağlamında DEM Partili Gülistan Koçyiğit’e eşlik etti, suskundu. Peki adada ne konuşuldu? Açıklamada Suriye’deki SDG ve sürecin masaya yattığı söylense de daha derin konuların gündeme geldiği tahmin ediliyor. Acaba heyetin adaya niçin eksik geldiği konuşuldu mu, Öcalan ne dedi CHP için? İmralı görüşmesiyle eşzamanlı olarak DEM’li Tülay Hatimoğulları’nın, “Komisyonda temsili bulunan tüm partilerin İmralı’ya giden ekipte yer almasını isterdik. Ama olmadı” açıklamasını yapması CHP’ye bir tür mesaj mı? Öcalan’ın kardeşinin de CHP’yi hedef alması ilginç. Bekleyip göreceğiz! Çünkü CHP’siz barış olmaz. Esenyurt seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in de bu konudaki görüşleri dikkate alınmalı.

Dipnot: DEM’in gizli ajandasında dağ kadrosundaki “tescilli” teröristlerin, siyasete girip TBMM sıralarında boy göstermesi var. Bu büyük bir sorun. Ayrıca sürecin “kurucu önder” söylemiyle Öcalan öznesi üzerinden yürütülmesi de ülkede oranı yüzde 80’i geçen “Atatürkçü ruh”la çelişiyor. Günün sonunda bu ülkede bir kurucu lider vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk.

TAKSİM NİYE KAPALI?

Geçen pazar Paris’te büyük bir gösteri vardı. République Meydanı’ndan Nation Meydanı’na yapılan yürüyüşe Nous Toutes başta olmak üzere çok sayıda kadın örgütü, sendika ve partiler katıldı. On binler, “Katliamlara ve şiddete dur” diye bağırdı, anayasal hak kullandılar. Polis, nazikçe önlem aldı, kimse kimseye zor kullanmadı. Bizde ne oldu? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle dün akşam Taksim, İstiklal, Beyoğlu polisçe ablukaya alındı. Metro istasyonları kapandı, insanların umudu kırıldı. Keşke 2025’in ilk 6 ayında öldürülen 300’e yakın kadın için de benzeri ruhla -en azından caydırıcı- önlemler alınsaydı. Türkiye nedense hep özneyi kaçırıyor; siyasette de özgürlükler ve temel haklarda da.

İlgili Konular: #taksim #silivri #tutuklu #Yılmaz Tunç #Öcalan

Yazarın Son Yazıları

Cezaevi mektubu!

19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gündeminde cezaevleri var.

Devamını Oku
26.11.2025
Büyük bahis var!

Dünya Paradans Şampiyonası Slovakya’nın Kosice kentinde yapıldı. Barış Bayraktar teklerde iki gümüş, Barış Bayraktar-Melisa Taşgın ikilisi de çiftlerde bronz madalya kazandı. Çok sayıda da dünya dördüncülğü var. Bu başarılar engelli yurttaşların sosyal hayata tutunması bağlamında önemli. Kadir-Nezihe Ünal, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan ve Maya Kanun’u emekleri, TDSF Başkanı Barış Korkmaz’ı da branşa verdiği destek nedeniyle kutlamak gerek..

Devamını Oku
25.11.2025
Bahçeli’nin mesajı kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında ana muhalefet partisi CHP, DEM ya da Yeni Yol Grubu’na mesaj vermedi...

Devamını Oku
19.11.2025
Nereden tutsanız elinizde kalıyor

Şimdi burada futbolcu, hakem, teknik adam, menajer ve yöneticileri suçluyoruz, peki sistemin hiç mi kabahati yok? Var ne yazık ki! Sistem de şöyle: Türkiye’de Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nün onay verdiği firmalar üzerinden futbolcu, hakem, teknik adam, TFF çalışanı değilseniz yasal olarak bahis oynarsınız.

Devamını Oku
18.11.2025
Sıra Play-Off’ta

Hedefi belliydi Bizim Çocukların.

Devamını Oku
16.11.2025
Bir ödülden ötesi

İş insanı, Fenerbahçe üyesi, milli sporcu Mustafa V. Koç’un Türk sporundaki vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen...

Devamını Oku
13.11.2025
800 TL uğruna!

“İstihdam sağlıyorlar dokunmayalım” alışkanlığı yedi genç insanı daha yaşamdan kopardı.

Devamını Oku
12.11.2025
Devlet niye düğmeye bastı?

Futbolda, yasa dışı bahis skandalı için “Düğmeye devlet bastı” yorumunu yaptık geçen hafta.

Devamını Oku
08.11.2025
TFF başkanından telefon: 'Adları bu işe karışanlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem belirleyen -değiştiren- açıklamalar yaptı dün.

Devamını Oku
05.11.2025
Düğmeye devlet bastı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı “bahis skandalı”, her geçen gün boyut değiştirip genişlerken düğmeye futbol paydaşlarının değil “Devlet” erkinin bastığı konuşuluyor spor dünyasında.

Devamını Oku
04.11.2025
Kırmızı kart ve olay

BEŞİKTAŞ- Fenerbahçe derbisine kırmızı kartlar ve yüksek tansiyon damgasını vurdu. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten hakem Ali Yılmaz, 25. dakikada Orkun Kökçü’nün, Edson’un arka adalesine tabanıyla yaptığı faulün ardından sarı kart gösterdi. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Yılmaz’a izleme tavsiyesi yaptı.

Devamını Oku
03.11.2025
Bahis meselesi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla başlayan kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Atatürk’ün Cumhuriyeti!

“Arkadaşlar müzakere (görüşme) edeceğimiz kanunla yeni bir şey yapacak değilsiniz.

Devamını Oku
29.10.2025
Bahis beka sorunu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Devamını Oku
28.10.2025
Kırmızı isyanı

GALATASARAY’IN Süper Lig’in 10. haftasında evinde 1-0 geriye düşüp Göztepe’yi 3-1 yendiği maça hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları damgasını vurdu.

Devamını Oku
27.10.2025
Kıbrıs’ı görememek!

KKTC seçimlerinde CTP’nin hukukçu akademisyen lideri Prof. Dr. Tufan Erhürman’ın ezici bir üstünlükle Ersin Tatar’ı geride bırakıp cumhurbaşkanı seçilmesi sürpriz olarak değerlendirilse de beklenen bir sonuçtu.

Devamını Oku
22.10.2025
Başka İstanbul yok!

2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un en önemli sınavı 2027 Avrupa Oyunları. İyi bir ev sahipliği, aksamayan bir organizasyon ve özellikle IOC’nin seçici kuruluyla yapılacak bire bir görüşmeler kadim kentin Olimpiyat düşünü gerçeğe dönüştürebilir.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze, Trump İnönü ve Türkiye!

Diplomatik bir tiyatro oyunu gibiydi Gazze Barış Antlaşması.

Devamını Oku
15.10.2025
Gençlik rüzgârı

Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi.

Devamını Oku
15.10.2025
Krizi yönetememek

Tam da kritik Gürcistan maçı öncesi gereksiz krizler yaşandı futbolda. İlki Lille’de oynayıp harikalar yaratan kaleci Berke’nin, ama sakatlığı, ama kadroya girememesi nedeniyle Milli Takım kampından ayrılması ve durumun da kamuoyuna TFF’nin “İzinsiz ayrıldı” diye aktarmasıydı.

Devamını Oku
14.10.2025
Farka koştuk

Sofya’nın kalbinde, Vasil Levski Stadyumu’ndaki 2026 Dünya Kupası grup eleme maçı sadece üç puanlık bir mücadele değil; iki moral yorgunu takımın yeniden ayağa kalkma savaşıydı.

Devamını Oku
12.10.2025
Tayyip Bey ve Biz!

Yazar Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında kırılmaya neden olan Fahim Bey ve Biz* adlı eserinde “biz” zamiriyle toplumun birçok kesimini kapsayan geniş bir çerçeveyi konu alır.

Devamını Oku
08.10.2025
TFF ayrımcılığı!

TFF’nin Trabzonlu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 hafta önceki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında, Bordo-Mavili ekibin golle sonuçlanabilecek atağını, “Oyunu başlatmadım” yorumu ile kesen FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler’i, “Hatalı değil, planlı eylem” diyerek kara listeye almış, kızağa çekmişti; hatta Arda Kardeşler’in hakemlik hayatının da bitirileceği söyleniyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Çünkü G.Saray!

Maç öncesi senaryolar vardı, “Galatasaray skorboardı kaldırdı, ağır yenilgi geliyor”.

Devamını Oku
02.10.2025
Victor Hugo’nun Ümraniye’si!

Fransız edebiyatının önde gelen yazarı Victor Hugo, Les Miserables (Sefiller) adlı eserinde 19. yüzyıl Fransa’sının ceza uygulamaları ve adalet anlayışı konusu edilir.

Devamını Oku
01.10.2025
Sadece başkansınız!

Trabzonspor-Gaziantep maçının FIFA kokartlı hakemi Arda Kardeşler, bariz hata yaptı, Trabzonspor’un gollük atağını kesti.

Devamını Oku
26.09.2025
Komünistler Moskova’yadan TRÇ açılımına

MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, dönem dönem kritik mesajlar veriyor.

Devamını Oku
24.09.2025
Emniyet müdürü kararnamesi!

1970’lerdi, İstanbul’un en genç Emniyet müdürü unvanını taşıyan Ahmet Arif Kızılyalın (Sicil 7456) Cibali’de tonlarca kaçak sigarayı yakalatıp rütbe almış ve Plan Harekât Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Devamını Oku
17.09.2025
CHP ve Türkiye!

“Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” demiş büyük Atatürk bundan 90 yıl önce; ardından da “CHP, halkın kendisidir” diyerek gelecek nesillere mesaj vermiş.

Devamını Oku
10.09.2025
Mücadele nerede?

İspanya; anlatmaya gerek yok.

Devamını Oku
08.09.2025
Zafer haftası

Geçen hafta 30 Ağustos’u kutladık; zafer, “Zafer benimdir” diyenlerin bayramıydı.

Devamını Oku
06.09.2025
Sevinç ve kâbus!

Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı.

Devamını Oku
05.09.2025
Baba ocağı kuşatmada!

CHP, temelleri cephede atılan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcısı Atatürk’ün kurduğu bir baba ocağıdır Türk siyasi tarihinde.

Devamını Oku
03.09.2025
Quo vadis Suriye?

Öncelikle belirtmekte yarar var ki Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal güvenliğimizle doğrudan ilintili.

Devamını Oku
27.08.2025
BAY, BAY olmadan!

Galatasaray’ın başı Barış Alper Yılmaz kriziyle ağrıyor. Oysa genç oyuncu, geçen ay kulübüyle sözleşmesini 2029’a kadar uzatmıştı. Fatih Terim döneminde Keçiörengücü’nden transfer edildikten sonra son 3 yılda inanılmaz bir çıkış yapan BAY, kulübün önerdiği artışı kabul etmiş, imzalar atılmıştı.

Devamını Oku
26.08.2025
Anayasa ve yasalarla cuma restleşmesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son üç cuma hutbesi, -kamuoyunun dikkatinden kaçsa da- laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş kimliği, anayasası ve medeni kanunlarıyla bir tür hesaplaşma niteliğinde.

Devamını Oku
20.08.2025
Ehliyet sahte kaza gerçek!

Diploma rezaleti, ehliyet sınavlarında da sahte sağlık raporu ve sahte notlarla sürücü belgesi verildiğini ortaya koydu.

Devamını Oku
13.08.2025
Komisyonun komisyonu!

Ülke insanı, yaz sıcağında ekonomik darlıkla boğuşurken terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Meclis komisyonu gündemin ilk sırasına oturdu.

Devamını Oku
06.08.2025
2027 oyunları ve 2036 hedefi!

İstanbul’un Olimpiyat yolculuğundaki en önemli sınavı diye duyurulmuştu 2027 Avrupa Oyunları’nın ev sahipliği. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na verdiği kota ve İstanbul’un organizasyon yeteneğinin duyurulması açısından önemli bir adımdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Olimpik kent doğrultusunda en büyük adımımızı 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yaparak atıyoruz” demişti.

Devamını Oku
05.08.2025
Atatürk’ün emaneti yanmasın!

Cumhuriyet gazetesinin 2 Mart 1937 tarihli 1. sayfasında şu manşet var: “1937 bütçesi mütevazin (denk) olarak Meclis’e verildi.”

Devamını Oku
30.07.2025