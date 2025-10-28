TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Şaşırdık mı? Hayır! Her türlü kirlenmenin yaşandığı güncel zaman Türkiye’sinde olağan bir gelişme! Çünkü cezasızlık anlayışı var toplumumuzda. TFF ile imzaladıkları sözleşmede “Bahis oynamak yasaktır” uyarısı olduğu halde bu işe karışılmışsa artık bu Türk sporunun beka sorunudur. Ve artık kimseyi inandıramazsınız tartışmalı pozisyonlardaki hakem samimiyetine. Bahse konu her karar, örneğin gol, ofsayt, çıkan veya çıkmayan kırmızı kart, hatta kaç kez VAR incelemesine gidileceği konuları bile şüpheye açıktır.

İşin kötüsü adı geçen hakemler içinde Süper Lig’de düdük çalan, VAR’da ofsyat çizgisi çeken isimlerin de olduğu Riva’ya yakın kaynaklarca iddia ediliyor. Umarız, Cumhuriyet Savcılıkları harekete geçer, kim ne kadar oynamış, örneğin kendi maçına veya yakın arkadaşının maçına hangi hakemler para yatırmış, ne kadar kazanç sağlanmış ortaya çıkar. Artık HTS erişimi ve telefon kayıtlarındaki geriye dönüşler çok kolay. O yüzden haydi!

Gerçi, yasa dışı bahis işleri yeni değil. Anımsarsanız, Bochum Savcılığı 2009 yılında çok uluslu yasa dışı bahis şirketlerine savaş açmış, Türkiye’deki 74 maç incelenmiş, 2-3 kişi göstermelik olarak gözaltına alınıp konu 2011’de kapatılmıştı. Eğer o günlerde birileri cezalandırılsa, Türkiye’de bu işi yapanlar ifşa edilse, Gürcistan’daki yasa dışı bahis oluşumlarına operasyon yapılsa, belki de bugün 371 hakemin adı “bahisçi”ye çıkmayacaktı.

Birkaç söz de Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Bülent Yıldırım gibi isimleri, inat uğruna erken emekli edip, değişim ve gençleşme adı altında bahisçi hakemlere kapı açanlara söylemek gerek, ama sütunlar yetmez!