TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, futbol dünyasını domine eden yasa dışı bahisle ilgili düzenlediği basın toplantısı, operasyonun büyüyerek devam edeceğinin işaretlerini verdi. Belli ki TFF, İstanbul Başsavcılığı ve MASAK’la birlikte hareket ediyor; ama bahis, ama şike, ama kara para tarafına ilişkin gelişmeler yaşanacak belki yarın, belki yarından da yakın süreçte. Hacıosmanoğlu’nun ama ağzından kaçırdığı ama bilerek ifade ettiği bahis şirketi federasyon ilişkisi çok ama çok konuşulur. Çünkü önceki federasyonlar döneminde özellikle hakemlere bahis şirketi üyeliğinin neredeyse zorunlu kılındığını ifade etti Hacıosmanoğlu ve bazı önemli futbolcu paydaşlarının bu işin içinde yer almış olabileceğini belirtti. Şimdi çok sayıda hakem ve futbolcu bahis oynamaktan ceza alıyorsa önceki dönemin mimli 2 yöneticisine de yaptırım uygulanmalı. Bu arada bazı futbol paydaşlarının aile yakınları aracılığıyla ama yasal ama yasa dışı bahis oynadıkları meselesi de çok can yakar.

ALKIŞKAR PARADANSA

Dünya Paradans Şampiyonası Slovakya’nın Kosice kentinde yapıldı. Barış Bayraktar teklerde iki gümüş, Barış Bayraktar-Melisa Taşgın ikilisi de çiftlerde bronz madalya kazandı. Çok sayıda da dünya dördüncülğü var. Bu başarılar engelli yurttaşların sosyal hayata tutunması bağlamında önemli. Kadir-Nezihe Ünal, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan ve Maya Kanun’u emekleri, TDSF Başkanı Barış Korkmaz’ı da branşa verdiği destek nedeniyle kutlamak gerek..