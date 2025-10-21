2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un en önemli sınavı 2027 Avrupa Oyunları. İyi bir ev sahipliği, aksamayan bir organizasyon ve özellikle IOC’nin seçici kuruluyla yapılacak bire bir görüşmeler kadim kentin Olimpiyat düşünü gerçeğe dönüştürebilir.

Peki 2027’de söz kimde?

19 Mart 2025’e kadar İBB başroldeydi. Sonrasında iklim değişti. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı devrede. Oyunların koordinatörü de Spor Genel Müdürü Ozan Çakır olacak. Çakır deneyimli bir spor insanı. İBB’nin eski Spor AŞ Genel Müdürü, sonrasında federasyon başkanlıkları görevini sürdürdü ve 2023 seçimlerinin ardından da Mehmet Baykan’ın yerine Spor Genel Müdürü oldu. Öncelikle çok iyi bildiği İstanbul’daki 2027 Avrupa Oyunları için biçilmiş kaftan. Çünkü İBB’nin tüm tesislerine hâkim, şimdiki görevi gereği 39 ilçedeki devlet tesislerinden sorumlu; İstanbul Maratonu, Yarı Maraton ve Avrasya Yüzme Yarışı gibi dev ölçekli organizasyonlardan da müsabaka deneyimi var. Üstelik İBB’nin bürokrasi ve spor kanadıyla aynı dili konuşuyor, önceliği spor. Eğer İBB’nin şu anki imza yetkilisi Genel Sekreter Volkan Demir’le orta nokta bulunursa, Bakanlığın altındaki koordinatörler, onun altındaki direktörlerle dev bir potansiyele sahip İstanbul, 2027’de sınıfı iftiharla geçer. Elbette burada herkes siyasi gömleğini kenara bırakmalı. Hele hele, şu uzayan ve uzayacak mahkeme süreci hiç gündeme gelmemeli. Sadece spor dilini konuşmalılar. Burada futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının deneyimli kadrolarıyla, sayıları 60’ı geçen federasyonların spordan gelen yöneticilerinden yararlanılmalı. Kimi profesyonel, kimi gönüllü aynı çatı altına gelmeli. Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu devrede. TMOK; bir yandan tüzüğünü düzeltirken, bir yandan da 2027 için elini taşın altına koymalı Ahmet Gülüm ve ekibi. Çünkü bu oyunlar siyaset üstüdür. İstanbul eğer 2036 Olimpiyatını alırsa, burada kişiler değil kent ve Türkiye kazançlı taraf olur. Siyasetin yıllardır başaramadığı birlikteliği sayın Bakan Osman Aşkın Bak, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Volkan Demir ve Çakır’dan bekliyoruz; çünkü başka İstanbul yok!

Ligde 9 hafta bitti hakem skandalları devam ediyor. Eder de! Çünkü herkes birbirinin maçındaki açığı kovalıyor. Ona sarı çıkmadı, bizimkine çıktı, penaltıydı değildi tartışması kırıcı dille sürüyor. Maçı bırakıp protokol tribününü terk eden başkanlar var. Yarın öbür gün sahadan takımı da çekerler. O yüzden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir an önce, şu eski alışkanlıklarından vazgeçmeli.