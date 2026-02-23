Bu satırların yazarı, 2 ay önce, "TFF Başkanına Sorular" başlığıyla bir yazı kaleme almıştı.

O satırları anımsayalım:

"Yine sohbetlerde 'Kol'una girdiğiniz hakeme memleketinizde denk geldiğinizde üstelik bir MHK üyesinin yanında Galatasaray’a verip veriştirip 'Her yıl algı ile şampiyon oluyorlar, bu yıl yok' dediniz mi?'' diye yazmıştı Cumhuriyet gazetesi 13 Aralık'ta!

Çok ses getirdi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda gündem oldu.

TFF yalanlayamadı bu satırları. Çünkü Trabzon'da şahitler vardı kendisinin de bildiği, beraber çalıştığı!

Ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili yeni duyumlar geldi bir iki saat önce.

Arayan aynı kaynak; yine Trabzon merkezli.

İşin rivayetine girmeden direkt soru sorarak başlayalım;

Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, kritik maçlar öncesi hakemleri telefonla arıyor musunuz?

Aradığınızda (varsayalım ki) hal hatır mı soruyorsunuz, yoksa dilek-temenni-beklenti mi iletiyorsunuz?

Ya da sadece başarı mı diliyorsunuz?

Örneğin Konyaspor - Galatasaray maçının hakemini veya aylardır maç almayan VAR vb. hakemlerinden bir ya da ikisini aradınız mı?

Yasin Kol'a, kötü yönetimleri sonrası moral telefonu açtınız mı?

Bu görüşmeleri kendi telefonunuzdan değil de yanınızdaki ilgili kişilerin telefonundan mı yaptınız?

Bunlar kulağıma gelen iddia, duyum, varsayım, sav ya da her derseniz deyin, ama bu sorulara yanıt vermezseniz kafalar iyice karışır. Üstelik sizin koltuğunuzdaki mevcudiyetinizi de ilgilendiriyor bu sorular. Çünkü bilirsiniz ki futbol dünyasının ağzı torba değildir; büzemezsiniz, korkutamazsınız!

Tam da Konyaspor-Galatasaray maçında ortalık birbirine girmişken ve TFF'nin resmi Twitter adresinden "Ayak oyunları" başlığı ile Galatasaray'a gönderme yapılmışken çok konuşulur bu duyumlar. En iyisi çıkıp yalanlamak! Gücenmem, sonuçta gazetecilik bu. Ama dedim ya "Yine şahitli ve 2 kişinin bildiğini herkes biliyor demektir..."

Siz de yapınız gereği yalan beyanda bulunmazsınız. Susmayı tercih edersiniz.

Üstelik bu işler, "Ayak oyunu" diye Twitter mesajı atmaya da benzemez!

Bu arada, TFF fena çalkalanıyor. Özellikle İbrahim Hacıosmanoğlu'nun federasyonu ''kafasına göre'' yönetmesi rahatsızlık yaratmış durumda. Riva kaynıyor. Listedeki bazı isimler, "İhale bize kalacak" endişesinde. Özellikle tartışılan hakem Davut Dakul Çelik'in TFF 1'in kritik maçı Amedspor-Vanspor maçına VAR hakemi olarak atanması ortalığı iyice gerdi.

Tam bir filler tepişiyor çimler eziliyor vakası!

Oysa aklıselim birileri olsa Atilla Karaoğlan'ı da Davut Dakul'u da dinlendirirdi.

Ve fakat amaç farklı!

Konyaspor-Galatasaray maçındaki VAR müdahalesiyle Galatasaray'ın golünü iptal ettiren Davut Dakul Çelik üzerinden TFF bir anlamda savaş açtı Galatasaray'a! Olan bu hakeme olacak. Çünkü futbol hafızası hiçbir şeyi unutmaz!