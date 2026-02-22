Galatasaray, Konyaspor'a yenildi. Ligdeki avantajını kaybetti. Büyük olasılıkla Fenerbahçe-Kasımpaşaspor maçı sonrası şampiyonluk yarışı yeniden başlayacak; her şey sıfırlanacak.

Futbolda olağan işler bunlar.

Peki Galatasaray niye yenildi?

Futbolda futbolcuların maç seçmesi çokça görülen bir sıkıntıdır. Hedef maça odaklanır, öndeki veya arkadaki maç depaseye kalır.

Çoğu kez de felaketle sonuçlanır bu tip maç seçmeler. Teknik adam ve yöneticiler bunun önüne geçmek için takımla birlikte yolculuk ederler, futbolcuları motive etmeye çalışırlar.

Ve fakat hocalar da maç seçiyor galiba. Okan Buruk Hoca'nın sahaya sürdüğü fazlaca rotasyonla takım ve kurgusu sanki hocanın bu maça hazırlanmadığını göstergesi.

Yine de Galatasaray bu maçı kazanabilirdi. Boşa harcanan ilk 45 dakika sonrası 2. Yarıda Galatasaray Sane ile golü buldu. VAR uyarısı ve uzunca bir muhabbetin ardından gol iptali geldi, Konya da fırsatı kaçırmadı.

Gol niye edildi açıkçası bilen yok. Kimi ofsayt diyor, kimi Sacha Boey ile kaleci arasındaki itiş kakışa fatura kesiyor ki, orada Boey'e yapılan hareket penaltıya da dönüşebilirdi. Biz yine ofsayta dönersek hakem hocalarının tamamına yakını (Deniş Ateş Bitnel dahil) ofsayt değil kararındaydı çünkü o alandaki futbolcunun pozisyonla ilgisi yoktu.

İşin garibi bu pozisyonun karbon kopyası atılan golle Trabzonspor Gaziantepspor'u 2-1 yendi.

Konya'da ofsayt, Gaziantep'te gol!

Bu konunun futbol tarafı.

Bir de karşılıklı atışmalar var.

Galatasaray maçtan süre sonra pozisyonu özne yaparak MHK, TFF, hakemler hakkında klasik bir açıklama yaptı "TFF'yi göreve davet ediyoruz" notu ile.

Peki TFF ne yaptı?

Öğle saatlerinde, X diye bilinen Twitter'dan "FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR"

TFF" diye bir mesaj yayımladı.

Öncelikle ön adında Türkiye olan bir kurum, resmi bir kurumdur. Her ne kadar özerk olsa da mali vb açıdan kimsenin babasının çiftliği, doğdunuz ilçedeki köy kahvesi değildir.

Öyle kafanıza estiği zaman twitterdan ergenler gibi açıklama yapamazsınız!

Öyle bir hakkınız yok!

Madem Galatasaray etik ve sportif konulara aykırı açıklama yaptı, PFDK'ya sevk eder cezasını verirsiniz!

Yetkiniz bu.

TFF düello yeri değildir. Belki sizin kültürünüzde düello ve rövanşist duygular yaygın olabilir, ama TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU resmi bir kurumdur, rövanşı alamazsınız!

Hem ne demek "Ayak oyunu" anlamak güç!

Galatasaray Başkanı Aydın Dursun Özbek çıkar, "Ne ayak İbrahim" dese ne diyeceksiniz?

Korkmayın demez!

Kendisi tıpkı sizler gibi Karadeniz'in yaylarında doğmuş, Galatasaray Lisesi gibi okuması zor bir Maarif Mektebi'nde yatılı eğitim alma hakkını kazanmış, ardından İTÜ gibi girilmesi de mezun olunması da güç bir okulda okumuş, başarılı bir iş insanlığı sonucu Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiştir. Yani aldığı eğitim ve görgü, onun size aynı üslupla yanıt vermesine izin vermez!

Bu ilk değil, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bilmem kaçıncı gafı. Ligin başında ortalarında gaflara "Gaftır önemsemeyelim.." diyenler yarın öbür gün bu kadar affedici olmaz.

En iyisi o twitterı silin ve "Admin hatası" deyin, üzerinizde "sinirlerine hakim olamayan, aklına geleni söyleyen, kural kaide bilmeyen başkan" kimliği kalmasın!

Sonuçta bu ülkenin Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor kamuoyundan yükselecek tepkiyi görür ve denetim butonuna basar, genel kurulu toplayacak vaktiniz bile olmaz! O özerkliğe sakın güvenmeyin, çünkü TFF bu ülkenin değeridir, ailenize ait inşaat şirketi değildir!