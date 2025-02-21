Haykıracak nefesin kalmadıysa

21 Şubat 2025 Cuma

Bundan 4 yıl önce, bu köşedeki başlıklardan biri şuydu: “14 mermilik saldırı raftan indi”

Hatırlatayım: Eray Kenanoğlu’nun Kıbrıs’ta vurulmasına dair dosyanın nasıl raftan indirildiğini yazdım.

Takip edenler bilir; Kenanoğlu bahis siteleri uzmanıydı. Girne’deki saldırıda 14 mermiden 8’i vücuduna isabet etti. O hastaneye yetiştirilirken tetikçiler Türkiye’ye kaçıyordu.

Kenanoğlu savcılıklara, Adalet Bakanlığı’na, Interpol’e başvuru üstüne başvuru yaptı. Tetikçilerin isimlerini, adreslerini ve kimler tarafından korunduklarını anlattı. Ama tüm çabalara rağmen yaprak kımıldamadı. Saldırıyı gerçekleştirenler yıllarca yakalanmadı.

Ne zamanki Sedat Peker 2021 yılında ifşa videolarını çekmeye başladı...

İşte o dönem savcılık, vurulan Kenanoğlu cephesine ulaştı. Kurşunlu saldırıya dair belgelerin hepsini istedi. Özetle, tozlu raflarda tutulan saldırı dosyasının kapağı açıldı. Eray Kenanoğlu kendisine yapılan silahlı saldırının azmettiricisinin Sedat Peker olduğunu anlatıyordu.

Murat Ağırel’in okurla yeni buluşan “Kirli Çark” (Kırmızı Kedi Yayınevi) kitabını okurken bu konuya da denk geldim. Murat, sanal bahis baronlarından Yaşam Ayavefe’nin öyküsünü anlatırken Sedat Peker’e de ulaşmış ve sorularını iletmişti.

İşte o sorulardan birisi ve Peker’in yanıtı...

“Murat Ağırel: Eray Kenanoğlu kendisine düzenlenen silahlı saldırıda saldırının azmettiricisi olarak sizi suçladı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?

Sedat Peker: Eray Kenanoğlu’nun Yaşam Ayavefe’yi yanıma getirdikten sonraki süreçte tabii ki Eray Kenanoğlu’na kızmıştım ve görüşmeyi kesmiştim. Bu süreçte silahlı saldırıya uğrayınca bu saldırıyı benim yaptırdığımı düşünmesi gayet normal. Ancak daha sonrasında kendisiyle görüştüm. Babasının hatırından dolayı ona karşı böyle bir şey yaptırmayacağımı söyledim. Şu an arada bir telefonla kendisiyle görüşüyorum (kendisi de benim öyle bir şey yaptırmayacağıma ikna oldu).

Evimin narkotik köpekleriyle aranması ve çocuklarıma silah çekilmesinden sonraki süreçte bazı yetkililerle yaşadığım problemler hepinizin malumudur. Eray Kenanoğlu isimli kardeşe ulaşıp benimle ilgili saçma sapan ifadeler vermesi yönünde kendisine telkinde bulunmuşlar. Bu yüzden böyle ifadeler vermiş. Eray Kenanoğlu kardeşim bunu samimi bir şekilde bana anlattı.”

Murat’ın Kirli Çark’ın son satırlarında yazdığı temennisiyle bitireyim:

Umarım bu kitap, haykıracak bir nefesi bile kalmayanların sesi olur...